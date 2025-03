“Es como una venganza”: Exesposa de Noboa denuncia violencia vicaria

“No me parece que sea un padre luchando por el amor y bienestar de su hija porque, si así fuera, no tendría que haber procesos judiciales de por medio. Siempre he estado abierta a que haya una solución que no sea por la vía legal, pero no ha sido así por el lado de mi exesposo. Esto ya es algo más como una venganza, un ataque a mi integridad. Es como que no me quiere dejar ir”, señaló la mujer. En la imagen Noboa, junto a su nueva esposa, Lavinia Valbonesi.