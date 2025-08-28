Olanchano muere tras aparatoso accidente en Florida

Autoridades estadounidenses reportaron ayer la muerte de un ciudadano hondureño tras un accidente vial en Florida, Estados Unidos.
El fallecido fue identificado como Ronald Rosales, originario de Olancho. El accidente ocurrió aproximadamente en Forest Hill, entre Davis y Kirk, West Palm Beach, Florida.
Ronal Rosales era nieto de doña Jesús Munguía e hijo de doña Dulce Peralta, creció y era conocido en la comunidad de San Francisco de la Paz, Olancho.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado información sobre las causas del siniestro, ni se ha confirmado si ha iniciado el proceso de repatriación de su cuerpo a Honduras.
Sus familiares pidieron ayuda en redes sociales para repatriar el cuerpo de Ronal a su natal Honduras.
“Primo, te fuiste, ¿por qué tú?”, expresó una de sus familiares en redes sociales.
Ronald Rosales migró a Estados Unidos en busca del "sueño americano". En redes sociales se confirmó que mantenía una relación sentimental y era padre de dos hijos.
El fallecimiento de Rosales ha desatado una ola de dolor y conmoción entre quienes lo conocían.
Amigos, familiares y vecinos, muchos de ellos residentes en el extranjero, inundaron las redes sociales con mensajes que reflejan el profundo impacto emocional de su pérdida.