Hondureña muere arrollada tras salir de discoteca en Miami

Una jovencita hondureña perdió la vida de manera trágica en un accidente vial ocurrido recientemente en la ciudad de Miami, Estados Unidos.
La víctima fue identificada como Sthefany Michelle Reconco, una joven de entre 25 y 26 años, quien desde hace varios años había emigrado hacia suelo estadounidense en busca de mejores oportunidades.
De acuerdo con medios locales, la joven fue atropellada por un vehículo en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades de tránsito de Miami.
A pesar de los esfuerzos de socorristas y personal médico, perdió la vida en el lugar del percance.
Hasta el momento no se han dado más detalles sobre la exactitud en la que ocurrieron los hechos o sobre el vehículo involucrado.
Michelle era originaria de Juticalpa, Olancho, donde aún residen varios de sus familiares.
La noticia de su fallecimiento ha causado profundo dolor en su comunidad, donde era recordada como una persona alegre y trabajadora.
Amigos cercanos y parientes en Honduras han expresado su pesar en redes sociales, compartiendo mensajes de despedida y pidiendo fortaleza para la familia en medio de la difícil situación.
Medios estadounidenses como Local10.com y NBC Miami confirmaron que una joven mujer perdió la vida tras el accidente, aunque en sus publicaciones no revelaron la identidad de la víctima, detalle que posteriormente fue dado a conocer por familiares y compatriotas en redes sociales.
De acuerdo con las versiones, el fuerte impacto le provocó heridas mortales, y aunque recibió atención en el lugar, nada se pudo hacer para salvarle la vida.
La noticia también ha conmocionado a la comunidad hondureña en Florida, donde Michelle era conocida por su carisma y su cercanía con otros compatriotas.
"Veo estas noticias confirmando que tu presencia física ya no estará con nosotros. Stefhany Michelle Reconco, mi compañera de muchas aventuras, los diciembre ya no serán los mismo sin vos, esperarte con ansias que llegaras y ponernos al día. Te amaré toda la vida, gracias por todo lo que compartimos juntas", escribió una mujer llamada Karla Reconco.
En los comentarios de parientes, conocidos y amigos describían a Sthefany Michelle como una gran amiga y una buena persona.