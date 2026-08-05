  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Mundo

“Esos chavalos me dan miedo”, la frase del en vivo antes del ataque a César Gastélum

César Gastélum, creador de contenido de 25 años, fue asesinado a balazos mientras hacía una transmisión en vivo junto a dos jóvenes en Culiacán, Sinaloa

“Esos chavalos me dan miedo”, la frase del en vivo antes del ataque a César Gastélum
1 de 30

El creador de contenido César Gastélum fue asesinado a balazos la noche del martes 4 de agosto de 2026 mientras realizaba una transmisión en vivo en Culiacán, Sinaloa, México, junto a otros dos jóvenes que resultaron ilesos.
“Esos chavalos me dan miedo”, la frase del en vivo antes del ataque a César Gastélum
2 de 30

El ataque ocurrió cuando el influencer se encontraba en las afueras de un restaurante de comida rápida, ubicado en el sector Tres Ríos de la capital sinaloense.
“Esos chavalos me dan miedo”, la frase del en vivo antes del ataque a César Gastélum
3 de 30

De acuerdo con los reportes, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta se acercaron al grupo y dispararon contra Gastélum a corta distancia mientras la transmisión seguía activa.
“Esos chavalos me dan miedo”, la frase del en vivo antes del ataque a César Gastélum
4 de 30

El momento del ataque quedó registrado en la emisión que realizaba para sus seguidores en plataformas digitales.
“Esos chavalos me dan miedo”, la frase del en vivo antes del ataque a César Gastélum
5 de 30

César Daniel Nolasco Gastélum, conocido en redes sociales como “Cesarín”, tenía 25 años y era originario de Culiacán, Sinaloa.
“Esos chavalos me dan miedo”, la frase del en vivo antes del ataque a César Gastélum
6 de 30

El joven había ganado popularidad por sus videos de humor, parodias, reacciones y contenido relacionado con la cultura del norte de México.
“Esos chavalos me dan miedo”, la frase del en vivo antes del ataque a César Gastélum
7 de 30

En sus publicaciones mostraba aspectos de su vida cotidiana, recorridos, comida, viajes y colaboraciones con otros creadores de contenido.
“Esos chavalos me dan miedo”, la frase del en vivo antes del ataque a César Gastélum
8 de 30

Gastélum mantenía presencia en plataformas como TikTok, YouTube e Instagram, donde reunió una importante comunidad de seguidores.
“Esos chavalos me dan miedo”, la frase del en vivo antes del ataque a César Gastélum
9 de 30

En TikTok aparecía como @cesargastelum04, cuenta en la que acumulaba más de 600 mil seguidores y millones de reacciones en sus publicaciones.
“Esos chavalos me dan miedo”, la frase del en vivo antes del ataque a César Gastélum
10 de 30

En YouTube utilizaba el usuario @cesargastelum6818, donde tenía más de 16 mil suscriptores y cerca de 200 videos publicados.
“Esos chavalos me dan miedo”, la frase del en vivo antes del ataque a César Gastélum
11 de 30

En Instagram, el creador de contenido contaba con más de 100 mil seguidores, donde compartía fotografías y momentos personales.
“Esos chavalos me dan miedo”, la frase del en vivo antes del ataque a César Gastélum
12 de 30

Uno de sus últimos videos publicados en YouTube mostraba un recorrido por un atractivo turístico natural del estado de Nuevo León, acompañado de varios amigos.
“Esos chavalos me dan miedo”, la frase del en vivo antes del ataque a César Gastélum
13 de 30

Mientras que una de sus publicaciones más recientes en TikTok e Instagram mostraba un encuentro con la creadora de contenido conocida como “La Beba” en un restaurante.
“Esos chavalos me dan miedo”, la frase del en vivo antes del ataque a César Gastélum
14 de 30

En ese video aparecía compartiendo una comida y momentos de cercanía con la influencer, aunque no se confirmó que ambos mantuvieran una relación sentimental.
“Esos chavalos me dan miedo”, la frase del en vivo antes del ataque a César Gastélum
15 de 30

Horas antes del ataque, Gastélum realizaba una transmisión junto a otros jóvenes vestidos como repartidores de comida, como parte de un contenido para sus redes sociales.
“Esos chavalos me dan miedo”, la frase del en vivo antes del ataque a César Gastélum
16 de 30

Durante la emisión, los participantes reaccionaron con preocupación cuando una motocicleta pasó cerca del lugar donde se encontraban.
“Esos chavalos me dan miedo”, la frase del en vivo antes del ataque a César Gastélum
17 de 30

“Esos chavalos me dan miedo”, fue una de las frases que quedó registrada en el video antes del ataque.
“Esos chavalos me dan miedo”, la frase del en vivo antes del ataque a César Gastélum
18 de 30

Minutos después, la misma motocicleta volvió a acercarse al grupo y uno de los hombres sacó un arma de fuego para disparar contra el creador de contenido.
“Esos chavalos me dan miedo”, la frase del en vivo antes del ataque a César Gastélum
19 de 30

La agresión provocó que Gastélum cayera al suelo mientras la transmisión continuaba y posteriormente la señal se interrumpió.
“Esos chavalos me dan miedo”, la frase del en vivo antes del ataque a César Gastélum
20 de 30

Los acompañantes del influencer no resultaron heridos durante el ataque, según los reportes conocidos hasta el momento.
“Esos chavalos me dan miedo”, la frase del en vivo antes del ataque a César Gastélum
21 de 30

Tras conocerse la noticia, amigos y seguidores de César Gastélum expresaron mensajes de condolencias en sus redes sociales.
“Esos chavalos me dan miedo”, la frase del en vivo antes del ataque a César Gastélum
22 de 30

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio y determinar quiénes fueron los responsables.
“Esos chavalos me dan miedo”, la frase del en vivo antes del ataque a César Gastélum
23 de 30

Hasta el momento no se han reportado capturas relacionadas con el asesinato del creador de contenido.
“Esos chavalos me dan miedo”, la frase del en vivo antes del ataque a César Gastélum
24 de 30

El caso generó conmoción entre usuarios de redes sociales debido a que el ataque ocurrió mientras cientos de personas observaban la transmisión en directo.
“Esos chavalos me dan miedo”, la frase del en vivo antes del ataque a César Gastélum
25 de 30

Las autoridades también analizan diferentes elementos del caso para establecer el posible móvil del crimen.
“Esos chavalos me dan miedo”, la frase del en vivo antes del ataque a César Gastélum
26 de 30

El Gabinete de Seguridad de México informó que se revisan publicaciones previas del influencer como parte de las líneas de investigación, aunque no se han confirmado detalles sobre una causa específica del ataque.
“Esos chavalos me dan miedo”, la frase del en vivo antes del ataque a César Gastélum
27 de 30

Gastélum se suma a una lista de creadores de contenido asesinados en Sinaloa, una región marcada en los últimos años por hechos de violencia.
“Esos chavalos me dan miedo”, la frase del en vivo antes del ataque a César Gastélum
28 de 30

Antes de su muerte, el joven había construido una comunidad digital con contenido enfocado en el entretenimiento y la cultura regional.
“Esos chavalos me dan miedo”, la frase del en vivo antes del ataque a César Gastélum
29 de 30

Sus seguidores lo recordaron por sus videos de comedia, sus ocurrencias y la forma en que mostraba parte de su vida frente a las cámaras.
“Esos chavalos me dan miedo”, la frase del en vivo antes del ataque a César Gastélum
30 de 30

César Gastélum, conocido como “Cesarín”, fue asesinado mientras realizaba una transmisión en vivo en Culiacán, Sinaloa. El ataque quedó registrado en video.
Cargar más fotos