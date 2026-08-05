“Esos chavalos me dan miedo”, la frase del en vivo antes del ataque a César Gastélum

El creador de contenido César Gastélum fue asesinado a balazos la noche del martes 4 de agosto de 2026 mientras realizaba una transmisión en vivo en Culiacán, Sinaloa, México, junto a otros dos jóvenes que resultaron ilesos.
El ataque ocurrió cuando el influencer se encontraba en las afueras de un restaurante de comida rápida, ubicado en el sector Tres Ríos de la capital sinaloense.
De acuerdo con los reportes, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta se acercaron al grupo y dispararon contra Gastélum a corta distancia mientras la transmisión seguía activa.
El momento del ataque quedó registrado en la emisión que realizaba para sus seguidores en plataformas digitales.
César Daniel Nolasco Gastélum, conocido en redes sociales como “Cesarín”, tenía 25 años y era originario de Culiacán, Sinaloa.
El joven había ganado popularidad por sus videos de humor, parodias, reacciones y contenido relacionado con la cultura del norte de México.
En sus publicaciones mostraba aspectos de su vida cotidiana, recorridos, comida, viajes y colaboraciones con otros creadores de contenido.
Gastélum mantenía presencia en plataformas como TikTok, YouTube e Instagram, donde reunió una importante comunidad de seguidores.
En TikTok aparecía como @cesargastelum04, cuenta en la que acumulaba más de 600 mil seguidores y millones de reacciones en sus publicaciones.
En YouTube utilizaba el usuario @cesargastelum6818, donde tenía más de 16 mil suscriptores y cerca de 200 videos publicados.
En Instagram, el creador de contenido contaba con más de 100 mil seguidores, donde compartía fotografías y momentos personales.
Uno de sus últimos videos publicados en YouTube mostraba un recorrido por un atractivo turístico natural del estado de Nuevo León, acompañado de varios amigos.
Mientras que una de sus publicaciones más recientes en TikTok e Instagram mostraba un encuentro con la creadora de contenido conocida como “La Beba” en un restaurante.
En ese video aparecía compartiendo una comida y momentos de cercanía con la influencer, aunque no se confirmó que ambos mantuvieran una relación sentimental.
Horas antes del ataque, Gastélum realizaba una transmisión junto a otros jóvenes vestidos como repartidores de comida, como parte de un contenido para sus redes sociales.
Durante la emisión, los participantes reaccionaron con preocupación cuando una motocicleta pasó cerca del lugar donde se encontraban.
“Esos chavalos me dan miedo”, fue una de las frases que quedó registrada en el video antes del ataque.
Minutos después, la misma motocicleta volvió a acercarse al grupo y uno de los hombres sacó un arma de fuego para disparar contra el creador de contenido.
La agresión provocó que Gastélum cayera al suelo mientras la transmisión continuaba y posteriormente la señal se interrumpió.
Los acompañantes del influencer no resultaron heridos durante el ataque, según los reportes conocidos hasta el momento.
Tras conocerse la noticia, amigos y seguidores de César Gastélum expresaron mensajes de condolencias en sus redes sociales.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio y determinar quiénes fueron los responsables.
Hasta el momento no se han reportado capturas relacionadas con el asesinato del creador de contenido.
El caso generó conmoción entre usuarios de redes sociales debido a que el ataque ocurrió mientras cientos de personas observaban la transmisión en directo.
Las autoridades también analizan diferentes elementos del caso para establecer el posible móvil del crimen.
El Gabinete de Seguridad de México informó que se revisan publicaciones previas del influencer como parte de las líneas de investigación, aunque no se han confirmado detalles sobre una causa específica del ataque.
Gastélum se suma a una lista de creadores de contenido asesinados en Sinaloa, una región marcada en los últimos años por hechos de violencia.
Antes de su muerte, el joven había construido una comunidad digital con contenido enfocado en el entretenimiento y la cultura regional.
Sus seguidores lo recordaron por sus videos de comedia, sus ocurrencias y la forma en que mostraba parte de su vida frente a las cámaras.
César Gastélum, conocido como “Cesarín”, fue asesinado mientras realizaba una transmisión en vivo en Culiacán, Sinaloa. El ataque quedó registrado en video.