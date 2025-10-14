El emotivo reencuentro de Noa Argamani y su pareja tras dos años de cautiverio en Gaza

Después de dos años de separación, el rehén israelí Avinatan Or fue liberado el lunes por Hamás y sostuvo un emotivo reencuentro con su novia Noa Argamani, quien había sido rescatada en junio de 2024 por el Ejército israelí.
Las imágenes del secuestro de Noa Armani por milicianos de Hamás se viralizaron tras el ataque del 7 de octubre de 2023 a Israel.
Noa, de 28 años, y su novio, Avinatan, de 32, fueron secuestrados por los terroristas cuando se encontraban en el Festival de Música Nova en Re’im, donde cientos de israelíes fueron asesinados.
Un video que mostraba a Noa gritando "no me mates" mientras era trasladada en la parte trasera de una motocicleta a Gaza recorrió el mundo, evidenciando el terror del ataque sorpresivo de Hamás contra Israel que provocó el inicio de la guerra.
Ditza Or, madre de Avinatan, afirmó que la pareja pasó varias horas escondida en una zanja después de intentar huir en auto, hasta que fueron descubiertos por los milicianos de Hamás.
Ambos fueron secuestrados y trasladados a Gaza, donde fueron separados. Or fue uno de los primeros israelíes de los que se difundieron imágenes durante su cautiverio, según Jewish Telegraphic.
Noa fue rescatada el 8 de junio de 2024 junto a otros tres rehenes durante una operación militar israelí en el centro de Gaza.
La joven se convirtió en activista, liderando una campaña internacional por la liberación de los cautivos. La revista Time la incluyó luego entre las 100 personas más influyentes del mundo.
El lunes, Hamás liberó a los últimos 20 rehenes que seguían con vida tras el acuerdo al alto el fuego firmado con Israel. Entre los sobrevivientes se encontraba Avinatan, quien pudo reencontrarse con su novia y su familia.
Las imágenes del emotivo reencuentro de la pareja en un hospital a donde fue trasladado Avinatan, junto al resto de los rehenes, conmovieron a Israel.