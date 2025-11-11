“Dormía a la par mía”: Detalles del asesino de tres hondureños en Texas

Tres hondureños fueron asesinados, cuando un hombre de 21 años, conocido por ellos, los atacó a disparos. Nadie podía imaginar que alguien tan cercano podría convertirse en una amenaza mortal. “Dormía a la par mía”, relató un familiar.
Las víctimas fueron identificadas como Selvin Chacón, de 48 años; Sergio Chacón, de 38; y Karen Bautista, de 24, todos empleados de la misma empresa.
Los tres hondureños fueron declarados sin signos vitales, mientras otros trabajadores lograron alertar a las autoridades y ponerse a salvo.
La tragedia ocurrió en una empresa de jardinería en San Antonio, Texas, cuando el joven abrió fuego contra sus compañeros, dejando sin vida a los tres hondureños.
El presunto atacante, identificado como José Hernández Galo, también trabajaba en el lugar y era conocido por las víctimas, quienes incluso le ofrecieron empleo y alojamiento antes del ataque.
Testigos aseguraron que Hernández Galo llegó al sitio como cualquier día, pero pronto desató la tragedia que sorprendió a todos.
Familiares de los hermanos Chacón compartieron que habían tendido la mano al agresor en varias ocasiones e incluso lo recibieron en su hogar. “El muchacho que los asesinó me pidió, junto con su mamá y su papá, que les rentara la recámara. Dormían a la par mía”, relató un cuñado de las víctimas.
Los familiares también mencionaron que Hernández Galo había tenido problemas de adicción, un factor que podría haber influido en su comportamiento y desencadenado la tragedia.
Tras la alerta, la Policía de San Antonio localizó horas más tarde a Hernández Galo, quien presentaba una herida de bala y, aparentemente, se habría quitado la vida.
La joven Karen Bautista deja atrás a un pequeño de tan solo tres años, Yoav Isaí, quien ahora enfrenta la pérdida de su madre en circunstancias inimaginables.
Los cuerpos de Selvin y Sergio Chacón permanecen en la morgue de San Antonio, a la espera de que se completen los trámites consulares para su repatriación a Honduras, mientras familiares y amigos se preparan para despedirse de ellos.
William McManus, jefe de la Policía de San Antonio, señaló que el ataque no fue aleatorio, aunque el motivo exacto por el que el joven disparó contra quienes lo acogieron sigue bajo investigación, dejando a la comunidad con dolor y preguntas sin respuesta.