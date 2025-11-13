Giro inesperado: Condenado a muerte recibe clemencia en el último minuto

El gobernador del estado de Oklahoma, Kevin Stitt, conmutó la pena de muerte de un preso cuya ejecución estaba programada para este jueves, tras aceptar las recomendaciones de un panel de expertos que sugirió concederle clemencia.
"Tras una revisión exhaustiva de los hechos y una profunda reflexión, he decidido aceptar la recomendación de la Junta de Indultos y Libertad Condicional de conmutar la sentencia de Tremane Wood a cadena perpetua sin libertad condicional", dijo en una orden el mandatario estatal.
"Esta acción refleja el mismo castigo que recibió su hermano por el asesinato de un joven inocente y garantiza un castigo severo que mantiene a un delincuente violento fuera de las calles para siempre", agregó.
Tremane Wood, de 46 años, iba morir la mañana de este jueves por el asesinato de un trabajador agrícola migrante durante un intento de robo en 2002.
Aunque los abogados de Wood no han negado su participación en el robo, han rechazado que fuera el responsable del apuñalamiento que acabó con la vida de la víctima.
Varios grupos de miembros de la comunidad, incluyendo Justicia para Tremane y la ACLU de Oklahoma, llenaron los pasillos del Capitolio estatal el miércoles (12 de noviembre de 2025) por la mañana para entregar cartas de oposición a la ejecución de Wood.
“Es triste y desgarrador. Es mi hijo, y desearía que el gobernador Stitt pudiera verlo”, dijo Linda Wood.
“Solo quiero que el gobernador sepa que se han enviado más de 9000 cartas de todo el mundo para él”, dijo Jasmine Brown-Jutras, organizadora comunitaria y defensora de la familia que pide su clemencia y lo visitó a principios de esta semana.
Junto con las cartas, llegaron miles de firmas adjuntas a peticiones en línea que argumentaban en contra de su pena de muerte.
El gobernador conmutó la condena de Wood a cadena perpetua, pero indicó que no podrá recibir la libertad condicional.
Oklahoma ha realizado dos ejecuciones en lo que va de año. Florida, con 15, y una programada para este jueves, es el estado que más veces ha aplicado la pena de muerte en 2025.
"En Oklahoma, continuaremos responsabilizando a quienes cometen delitos violentos, impartiendo justicia, protegiendo a nuestras comunidades y respetando el estado de derecho", indicó Stitt en su orden.