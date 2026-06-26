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Cientos de voluntarios reúnen ayuda en Bogotá para enviar a Venezuela tras terremotos

El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, según informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos

  • Actualizado: 26 de junio de 2026 a las 19:14 -
  • Agencia EFE
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Cientos de voluntarios se organizaron en Bogotá este viernes para recolectar ayuda humanitaria para enviar a Venezuela tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país vecino y cuyos daños aún se contabilizan.
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Con energía, gritos de coordinación por megáfonos y aplausos, los voluntarios, en su mayoría colombianos y venezolanos, recolectan, clasifican y despachan toda la colaboración reunida en el punto de acopio que habilitó la fundación Juntos Se Puede, en el norte de Bogotá.
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El tiempo apremia ante la catástrofe, repiten varias de las personas que llegan hasta el lugar y se ponen a disposición de la fundación para ayudar en lo que puedan, ya sea entregando alimentos y ropa o colaborando con la organización.
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María Camila Peñaranda, una voluntaria venezolana, contó a EFE que si bien su familia no sufrió daños tras el terremoto, muchos parientes de sus amigos aún están desaparecidos en La Guaira, la ciudad más afectada por la catástrofe.
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"Colombia nos abrió las puertas hace 15 años, pero yo le debo todo a Venezuela. Mi familia ha estado en Venezuela por 30 años, entonces esto es parte de retribuirle un poquito a ellos todo lo que han hecho por nosotros", afirmó Peñaranda.
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Algunas personas visiblemente emocionadas con banderas de Venezuela en las espaldas y camisetas de la selección de fútbol de su país aplaudían cada vez que un camión cargado de ayuda salía del centro de acopio.
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"La solidaridad ha sido hermosa (...) El pueblo colombiano siempre nos ha abierto las puertas, nos ha abrazado desde el primer día. También hay muchos venezolanos que, como yo, quieren aportar su granito de arena, ya que no nos encontramos en nuestro país", aseguró la voluntaria.
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Por su parte, el coordinador de Juntos Se Puede, Dayner Pariata, detalló a EFE que las tareas de ayuda comenzaron ayer, en una jornada en la que recolectaron más de 17,5 toneladas de ayuda, entre alimentos enlatados, leche para bebés, medicamentos, pastillas purificadoras y ropa, entre otros.
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"Hoy esperamos recabar la misma cifra o superarla un poco más, porque empezamos un poco más temprano, ya tenemos la logística más organizada y más armada", aseguró sobre el trabajo que realizan este viernes.
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Más de 150 voluntarios llegaron hasta el punto de acopio, con turnos rotativos de cuatro horas o según su disponibilidad, además del personal de la fundación que está trabajando en la coordinación.
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