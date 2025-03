Exnovio se autoincrimina tras crimen de joven estudiante

La hipótesis de la Policía brasileña describe que la joven había denunciado que su ex no aceptaba el fin de su relación. También que la estaba siguiendo constantemente y que hasta había secuestrado a su gato. Lo más sorprendente de la hipótesis es que el joven investigado brindó una declaración a la Policía, pero las autoridades consideraron que “el contenido de sus declaraciones no será difundido en este momento”.