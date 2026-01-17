Famoso artista mexicano reacciona a las canciones de Milagro Flores

La presentadora de televisión Milagro Flores sigue destacando en lo que se desempeña, así lo demuestra en su faceta musical, donde con un par de canciones se posiciona como una de las más escuchadas en Honduras.
La joven catracha conoció recientemente a un artista mexicano, con quien compartió un breve momento para hablar de diferentes temas. La sorpresa es que Milagro no sabía quién era hasta que él le dijo a qué se dedicaba.
El joven músico se desarrolla en la Arrolladora Banda El Limón, popular agrupación mexicana con muchos años en la industria musical.
Su nombre es Julio Emmanuel Herrera, quien es muy activo en TikTok, donde conoció a Milagro Flores en una transmisión compartida.
Después de un diálogo cordial entre ambos, hubo un momento en el que Julio interpretó una pieza musical, con el cual demostró su talento vocal, más allá de que su rol en la banda es de trombonista.
Milagro Flores le dijo que también cantaba, por lo cual le presentó sus dos interpretaciones: "QUEMA" y "Raspa Party", las cuales el integrante de la Arrolladora buscó y escuchó.
El músico mexicano quedó sorprendido y dio el buen visto a las dos canciones. "Esta se escucha sabrosona", expresó el joven al escuchar "QUEMA (TAKI TAKI)", mientras se movía al ritmo de la música.
Flores se mostró alegre y dinámica al ver la reacción de Herrera, aunque al principio parecía estar nerviosa por la reacción que pudiese tener el mexicano.
"Les ha ido superbién, tienen 408 mil vistas en un mes", manifestó Julio Herrera, tras oír "Raspa Party". Vale destacar que Milagro Flores lanzó ambas canciones en colaboración con otros artistas nacionales, entre ellos, Música Pal Barrio.
Julio es originario de Coyotitán, Sinaloa. Comenzó su formación musical a los 13 años en la secundaria de su pueblo natal, influenciado por su familia de músicos. Se integró a la Arrolladora tras ser contactado por directivos de la banda para realizar un casting. Forma parte de la sección de metales tocando el trombón. Pertenece a la banda desde el 2018.