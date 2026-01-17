Famoso artista mexicano reacciona a las canciones de Milagro Flores

Julio es originario de Coyotitán, Sinaloa. Comenzó su formación musical a los 13 años en la secundaria de su pueblo natal, influenciado por su familia de músicos. Se integró a la Arrolladora tras ser contactado por directivos de la banda para realizar un casting. Forma parte de la sección de metales tocando el trombón. Pertenece a la banda desde el 2018.