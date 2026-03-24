Histórico: la Tierra enfrenta "bancarrota hídrica", según la ONU

A medida que se intensifican los efectos del cambio climático, los patrones de lluvia se vuelven más irregulares y extremos, lo que agrava aún más la disponibilidad de agua en distintas regiones. Sequías prolongadas y eventos climáticos severos reducen la capacidad de recarga de acuíferos, mientras que el aumento de la temperatura incrementa la evaporación, profundizando el déficit hídrico.