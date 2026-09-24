Modelo de clubs nocturnos fue hallada muerta dentro de un carro: “Mamá, aquí está él...”

La modelo brasileña Larissa Brito dos Santos, de 25 años, fue encontrada muerta dentro del vehículo de su expareja, Mathieu, de 29 años, durante un control aduanero en la autopista A8, a la altura de Brignoles, en el sureste de Francia. El hombre fue detenido y la Fiscalía de Niza abrió una investigación por el homicidio de su excompañera.
El cuerpo de Larissa fue localizado en la parte trasera del automóvil, oculto bajo bolsas de plástico y prendas de vestir. El hallazgo se produjo durante una revisión realizada en el área de descanso de Cambarette-Nord, en el sentido Niza-Aix-en-Provence.
La joven era originaria de São Paulo y llevaba aproximadamente tres años viviendo en Francia, donde se desempeñaba como modelo. Según medios brasileños, había llegado al país en 2023 tras recibir una propuesta laboral y había construido su vida en la región de la Costa Azul.
Larissa había mantenido una relación de unos cinco meses con Mathieu, quien posteriormente se convirtió en su expareja. De acuerdo con familiares, la joven decidió terminar la relación después de conocer supuestos vínculos del hombre con actividades delictivas y antecedentes judiciales, aunque estas versiones forman parte de la información aportada por la familia y deben ser establecidas por la investigación.
La madre de la joven, Liliane Brito Nogueira, relató que mantenía comunicación frecuente con su hija. El último contacto ocurrió el domingo 20 de septiembre, cuando Larissa le habría informado que su expareja estaba en su vivienda. Después de ese mensaje dejó de responder.
La familia también sostiene que, tras la separación, Mathieu habría continuado buscando a Larissa. Un conocido de la joven habría alertado sobre movimientos sospechosos relacionados con la vivienda de la modelo y posteriormente se reportó su desaparición ante las autoridades francesas. Estos elementos forman parte de las líneas que deberán ser corroboradas durante la investigación.
La revisión del vehículo ocurrió horas después de que se reportara la desaparición de la joven. Los agentes encontraron el cuerpo en el automóvil que conducía Mathieu, quien fue detenido en el lugar y posteriormente quedó bajo investigación judicial por el homicidio de su excompañera.
Los primeros reportes de la investigación señalan que Larissa presentaba lesiones compatibles con heridas provocadas por un arma blanca. También se investiga la posibilidad de que la muerte haya ocurrido en Niza antes de que el cuerpo fuera trasladado hasta el lugar donde fue descubierto, pero las circunstancias exactas todavía deben ser establecidas por las autoridades.
Mathieu, cuya identidad completa no ha sido divulgada por los medios, negó durante su interrogatorio haber cometido el crimen. La Fiscalía de Niza solicitó que permaneciera bajo prisión provisional mientras avanzan las diligencias para determinar qué ocurrió con Larissa y reconstruir sus últimas horas.
La autopsia de la joven está prevista para el lunes 28 de septiembre y será una de las diligencias clave para establecer las causas y circunstancias de su muerte. La investigación también busca determinar dónde ocurrió el crimen y qué sucedió antes de que el cuerpo fuera trasladado en el automóvil.
La madre de Larissa intenta ahora conseguir el traslado del cuerpo de su hija a Brasil. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil informó que el Consulado General en Marsella acompaña el caso y presta asistencia a la familia, mientras los allegados realizan gestiones para cubrir los gastos de repatriación.
El caso mantiene abiertas varias interrogantes sobre las últimas horas de la modelo brasileña. Entre ellas están el lugar exacto donde murió, la secuencia de hechos que terminó con su cuerpo dentro del automóvil y la participación que pudo haber tenido su expareja, quien permanece bajo investigación y niega las acusaciones.
La Fiscalía de Niza deberá determinar, a partir de las pruebas forenses, testimonios y demás diligencias, cómo ocurrió la muerte de Larissa Brito dos Santos. Mientras avanza la investigación, su familia espera recuperar el cuerpo de la joven de 25 años y llevarlo de regreso a Brasil.