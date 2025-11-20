  1. Inicio
Secuestran a pastor y matan a tres personas durante ataque en iglesia

Una ceremonia religiosa en Ekiti terminó en tragedia cuando un grupo de hombres armados invadió la iglesia y abrió fuego contra los asistentes. El ataque dejó varias víctimas y un ambiente de terror dentro del templo en Nigeria.

  • 20 de noviembre de 2025 a las 09:14 -
  • Redacción web
1 de 10

Un grupo de hombres armados entró de manera abrupta a una iglesia en la comunidad de Ekiti, en el estado de Kwara, Nigeria. En ese momento había una ceremonia y varios asistentes grabaron el ataque en video, donde aparecen los pistoleros.
2 de 10

La gente estaba cantando con el pastor cuando, de pronto, varios hombres armados irrumpieron en el templo. Los feligreses pasaron de la alegría al miedo y muchos intentaron huir al ver lo que ocurría.
3 de 10

Se escucharon varias detonaciones y gritos dentro de la Iglesia Apostólica de Cristo. El caos aumentó cuando todos observaron que los atacantes cargaban armas largas y no dudaban en usarlas.
4 de 10

Algunos de los agresores llevaban máscaras. Otros cargaban machetes. Los presuntos ladrones aprovecharon el momento para saquear las pertenencias de los asistentes, mientras muchos buscaban cómo ponerse a salvo.
5 de 10

Durante el ataque, las balas alcanzaron a varias personas. Tres de ellas murieron dentro del templo. Otros asistentes se escondieron entre las bancas y en diferentes rincones, pero los hombres armados los encontraron y los arrastraron fuera de sus escondites.
6 de 10

Después del ataque, los agresores secuestraron al pastor de la Iglesia Apostólica de Cristo. Medios locales informaron que policías cercanos escucharon la balacera y se movilizaron, pero cuando llegaron, los atacantes ya habían escapado hacia el monte.
7 de 10

Nigeria enfrenta desde hace años problemas de seguridad muy complejos. Los ataques con motivaciones religiosas son solo una parte de un panorama más amplio que incluye violencia entre distintos grupos comunitarios y étnicos.
8 de 10

Otro factor importante son los conflictos entre agricultores y pastores por la tierra y el agua. Estas tensiones han provocado enfrentamientos violentos en varias regiones del país, afectando la vida cotidiana de miles de personas.
9 de 10

Expertos destacan que la combinación de desigualdad, escasez de recursos y presencia de grupos armados hace que la situación sea difícil de controlar. Señalan que se necesitan soluciones integrales que involucren tanto medidas de seguridad como programas de desarrollo y diálogo comunitario.
10 de 10

La violencia en Nigeria afecta a distintas comunidades de forma intermitente. La falta de recursos y la corrupción dificultan la protección de los ciudadanos. Expertos señalan que se necesitan soluciones integrales y efectivas.
