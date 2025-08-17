Hondureño es sentenciado a 25 años de cárcel por matar a una terapeuta en Arkansas

El hondureño Maynor Sorto-Herrera, de 31 años, fue sentenciado a 25 años de prisión en Estados Unidos tras ser hallado culpable de homicidio negligente y de huir del lugar de un accidente en el que murió Jennifer Morton, terapeuta respiratoria del Hospital Infantil de Arkansas.
La víctima, con casi 25 años de servicio en el hospital, se dirigía a su trabajo la mañana del 8 de septiembre de 2024 cuando el vehículo que conducía Sorto-Herrera, bajo efectos del alcohol y metanfetaminas, chocó de frente contra su camioneta en Arch Street, Little Rock.
El inmigrante hondureño registró un nivel de alcohol en sangre de 0.188%, más del doble del límite legal.
Durante la audiencia del viernes, en la que no quedó un solo asiento vacío, más de 20 familiares, compañeros de trabajo y miembros de la iglesia de Morton dieron declaraciones sobre el impacto de su muerte. La describieron como una mujer caritativa, desinteresada y dedicada a servir a los niños.
Su hermano, Russell Morton, afirmó que Jennifer era “la mejor tía que podían pedir”, mientras que su cuñada, Jamie Morton, destacó que “ella hacía todo por todos”. El testimonio más conmovedor llegó de su padre, Jimmy Morton, quien relató que Jennifer era su cuidadora y la de su esposa Judy, enferma de Alzheimer. Entre lágrimas, reveló que aún no le ha contado a su esposa sobre la tragedia por recomendación médica.
La sentencia de 20 años por homicidio negligente y cinco por abandonar el lugar del accidente deberá cumplirse en prisión estatal. “Jennifer realmente amaba a todo el mundo”, expresó el padre, antes de entregar una Biblia en español a Sorto-Herrera y pedirle que entregue su vida a Dios. “Si quieres ser perdonado, tendrás que ir a donde está Jennifer”, dijo, dejando la sala en un profundo silencio.
Sorto-Herrera había sido deportado de Estados Unidos en 2018, pero logró reingresar de forma ilegal antes del trágico accidente.