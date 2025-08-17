Hondureño es sentenciado a 25 años de cárcel por matar a una terapeuta en Arkansas

Su hermano, Russell Morton, afirmó que Jennifer era “la mejor tía que podían pedir”, mientras que su cuñada, Jamie Morton, destacó que “ella hacía todo por todos”. El testimonio más conmovedor llegó de su padre, Jimmy Morton, quien relató que Jennifer era su cuidadora y la de su esposa Judy, enferma de Alzheimer. Entre lágrimas, reveló que aún no le ha contado a su esposa sobre la tragedia por recomendación médica.