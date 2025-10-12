¿Quién es Ángel Cuz? Mató a su novia y a su hija, y enfrenta la pena de muerte en Florida

Un jurado del condado de Hillsborough recomendó la pena de muerte para Ángel Gabriel Cuz Choc, un ciudadano guatemalteco declarado culpable de asesinar brutalmente a su pareja y a la hija de esta, de apenas cuatro años de edad, en un hecho que conmocionó a la comunidad de Dover, Florida.
El crimen ocurrió en abril de 2024, cuando las autoridades hallaron los cuerpos de Amalia y su hija dentro de una propiedad en Sumner Road.
Fue un vecino quien alertó a la policía tras encontrar a una mujer inconsciente en un cobertizo. Al llegar al lugar, los agentes descubrieron a la madre sin vida y, dentro de la vivienda, el cuerpo de la menor, ambas con múltiples heridas de arma blanca.
Después de una búsqueda de 17 horas, Cuz Choc fue capturado mientras se escondía en una zona boscosa a dos millas de la escena del crimen. Captura del video el día que fue detenido Cuz.
Durante la audiencia de sentencia, la fiscalía del condado de Hillsborough solicitó la pena capital, calificando el crimen como “especialmente cruel” y destacando el sufrimiento causado tanto a las víctimas como a sus familiares.
“El estado de Florida pide a cada uno de ustedes que condene al acusado a la pena máxima: la muerte”, expresó la fiscal Lindsey Hodges ante el jurado.
Por su parte, la defensa pública que representa a Cuz Choc pidió clemencia, señalando que el acusado es padre de cinco hijos y que una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional ya representaría un castigo severo.
“Su veredicto ya garantiza un castigo. Si recibe cadena perpetua, eso significa exactamente eso: nunca saldrá de prisión”, argumentó la abogada defensora. Capturas del video revelado en el juicio.
La defensa de Cuz dijo que este no tenía estudios debido a la pobreza en que vivió en su natal Guatemala.
La Fiscalía Estatal reveló además que Cuz Choc es sospechoso de dos asesinatos cometidos en Guatemala, información que se considera uno de los cuatro factores agravantes en la decisión final del jurado.
Amalia, la víctima, deja tres hijos y dos nietos en su país natal. Su familia clama justicia y espera que la condena marque el cierre de un capítulo de dolor que estremeció tanto a Guatemala como a la comunidad latina en Florida.
La sentencia contra Cuz se dará a conocer el 11 de diciembre.