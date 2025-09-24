Álvaro y la espeluznante forma en que mató a su hermanita de ocho meses en Virginia

Una bebé de 8 meses falleció tras ser hallada inconsciente con un cargador alrededor del cuello; su hermano identificado como Álvaro Mejía Ayala es el principal sospechoso de ser el autor del horrendo crimen.
Un caso que ha conmovido a la comunidad local terminó con la muerte de una bebé de 8 meses, tras ser encontrada inconsciente dentro de una vivienda ubicada en Hancock Place NE, informó el Departamento de Policía de Leesburg.
Según la información oficial divulgada por las autoridades, la menor fue hallada con un cargador de batería alrededor del cuello.
Los servicios de emergencia la trasladaron en estado crítico a un hospital, donde horas después se confirmó su fallecimiento por las heridas sufridas.
Horas después del hallazgo, agentes localizaron y arrestaron a Álvaro Mejía Ayala, de 21 años.
Inicialmente fue acusado por estrangulamiento; las autoridades indicaron que pronto se le formularán cargos por asesinato. Mejía Ayala permanece detenido sin derecho a fianza, según el comunicado policial.
“La jefa de policía de Leesburg, Thea Pirnat, calificó este caso como ‘un caso desgarrador que ha impactado profundamente a nuestra comunidad y a nuestro departamento’”, indicó el departamento.
Se supo que Álvaro Mejia Ayala es salvadoreño y entró en los Estados Unidos como parte de una unidad familiar cuando Obama era presidente.
En 2024 se desestimó el caso de Mejia Ayala, permitiéndole permanecer en los Estados Unidos.
Álvaro Mejía Ayala fue arrestado previamente por la policía por conducción temeraria, pero fue liberado. La base de datos en línea del Tribunal General de Distrito de Virginia también enumera varios otros cargos contra Mejía Ayala, incluyendo conducir sin licencia en 2023 y no mostrar las matrículas en 2024 y 2025.