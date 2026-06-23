Alcalde y sus escoltas golpean a un mesero porque tardó en tomar su orden

Polémica ha causado la acción del alcalde de El Carmen. Población y oposición piden su renuncia al cargo. Video de seguridad se ha viralizado
Un video captado por cámaras de seguridad del restaurante Los Focos Amarillos, ubicado en San Pedro Garza García, Nuevo León México, muestra al alcalde del municipio de El Carmen, Gerardo de la Maza, en un incidente en el que presuntamente agredió físicamente a un mesero del establecimiento.
El hecho ocurrió durante la noche del domingo 21 de junio y, según los primeros reportes, habría iniciado por una situación relacionada con la hija del alcalde y uno de los empleados del restaurante.
De acuerdo con esta versión, De la Maza habría intervenido en el altercado junto con sus escoltas.
Tras la difusión de las imágenes, ciudadanos de San Pedro Garza García acudieron al Congreso del Estado para presentar una denuncia de hechos ante el CODE y solicitaron al municipio de El Carmen analizar la posible destitución del funcionario.
Rodolfo Peña, ciudadano que participó en la presentación de la denuncia, señaló que la acción se realizó antes de la publicación de un pronunciamiento del alcalde en redes sociales, luego de que el video comenzara a circular públicamente.
El lunes, Gerardo de la Maza publicó un comunicado en sus redes sociales en el que ofreció disculpas a la ciudadanía, al personal del restaurante, al propietario del establecimiento, a los meseros involucrados y a los clientes que estaban presentes durante el incidente.
En el mensaje, el alcalde reconoció que su reacción fue incorrecta y aseguró que actuó bajo una situación emocional relacionada con su hija menor de edad.
“Reconozco que mi comportamiento fue incorrecto. Reaccioné de manera equivocada en una situación que involucraba a mi hija menor de edad y permití que la emoción y la impotencia del momento influyeran en mis acciones. Nada de ello justifica la forma en la que actué”, escribió De la Maza.
El presidente municipal que ha repetido en un par de periodos en el puesto, se desempeñó en otros cargos del servicio público previo a arribar a la alcaldía de El Carmen. Lo anterior a pesar de que cuenta con una formación profesional como ingeniero en Sistemas de Información, debido a la cual tuvo un breve paso en el sector privado.
La información en sitios oficiales del IEEPC Nuevo León, establece que Gerardo de la Maza nació en 1979, por lo que hasta junio de 2026 tiene 47 años de edad.
Gerardo de la Maza está casado con Melissa Díaz, con quien ha formado una familia reconocida en el ámbito local de El Carmen.