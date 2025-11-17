  1. Inicio
¿Hasta cuándo estará Tránsito renovando licencias a hondureños en España?

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) de Honduras continúa con su gira de atención en Madrid para la renovación de licencias de conducir, pago de infracciones y realización de exámenes médicos.

Los hondureños hacen fila desde temprano para renovar sus licencias en el Consulado de Madrid.

 Fotos: Cortesía.
Amplia afluencia marca los días de atención de la brigada de la DNVT en Madrid, España.
Más de 300 hondureños llegan a diario a realizar trámites de homologación y renovación de permisos de conducir.
La iniciativa de la DNVT responde a la creciente demanda de servicios vehiculares entre la comunidad hondureña residente en España.
Desde el inicio de la gira, ya son varios cientos los connacionales que han actualizado su documentación de manera ágil y directa en España.
Los trámites disponibles incluyen renovación de permisos de conducir, pago de infracciones y exámenes médicos.
Representantes de la DNVT viajaron desde Honduras a Madrid para realizar los trámites a los compatriotas.
Los ciudadanos deben presentar Documento Nacional de Identificación o comprobante de trámite, permiso de conducir vencido, correo electrónico, número telefónico y comprobante de pago.
Los usuarios reciben orientación sobre homologación y renovación de permisos.
La brigada móvil facilita trámites que antes requerían viajar a Honduras.
La comunidad hondureña celebra la atención rápida y cercana brindada en España que estará disponible hasta el próximo 24 de noviembre.
