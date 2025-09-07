  1. Inicio
Capitalinos rinden homenaje a San Carlo Acutis, primer santo milenial

Devotos hondureños honran a San Carlo Acutis. Comunidades católicas salieron a las calles para celebrar al primer santo milenial en Tegucigalpa.

Los hondureños se unieron este domingo 7 de septiembre a la celebración de San Carlo Acutis, primer santo milenial. Decenas de jóvenes salieron a las calles a mostrar su honra y devoción en Tegucigalpa.

 Fotos: Estalin Irías/ LA PRENSA
La canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati despertó expectativa y esperanza entre los jóvenes católicos del mundo. Honduras no se quedó atrás y se unió a este homenaje.

 Foto: EFE
Los jóvenes católicos se unieron para celebrar en la plaza central de la capital hondureña. Portando pancartas y murales, así salieron a las calles a demostrar su fe.

 Fotos: Estalin Irías/ LA PRENSA
En la capital industrial de Honduras no fue diferente: muchos siguieron la misa a través de internet, esa misma herramienta de evangelización que utilizó Carlo Acutis y que le valió títulos como “el influencer de Dios”.

 Fotos: Estalin Irías/ LA PRENSA
La Escuela Franciscana esperaban con entusiasmo la canonización de San Carlo y reflexionaban sobre el uso positivo de las redes sociales, tal como lo hizo Acutis para dar testimonio de santidad.

 Fotos: Estalin Irías/ LA PRENSA
San Carlo Acutis nació en Londres el 3 de mayo de 1991. A los 7 años comenzó a dedicarse a la Iglesia.

 Foto: EFE
San Carlo Acutis es conocido como el primer santo millennial, patrón de internet, influencer de Dios o ciberapóstol, dejó un legado que sigue impactando a los fieles.

 Fotos: Estalin Irías/ LA PRENSA
San Carlo fue un adolescente alegre y bondadoso. Provenía de una familia acomodada y nunca ocultó su amor por Jesús.

Fotos: Estalin Irías/ LA PRENSA
En 2006 le diagnosticaron leucemia y falleció a los 17 años. A San Carlo se le atribuyen dos milagros, y su cuerpo se conserva en la Iglesia de la Spogliazione, en Asís.

 Foto: EFE
De San Carlo Acutis se recuerda una frase que hizo famosa: "La Eucaristía es mi camino al Cielo".

 Foto: EFE
