La ruta del Chamelecón: imágenes de dron de su encuentro con el Caribe

Al desembocar en el mar Caribe, el río Chamelecón fluye hacia el oeste, es decir, hacia las playas en las comunidades de Travesía, Bajamar y El Faro, entre otras cercanas. Estas son las playas más amplias y bellas de Puerto Cortés y se localizan al norte de la península, pero por su cercanía al río, reciben la mayor carga de basura que baja con el afluente.