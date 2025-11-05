Rostros de la farándula hondureña en política

La periodista Laura Euceda, quien es la esposa del candidato presidencial de la Democracia Cristiana, Chano Rivera, es la suplente de Besayda Vásquez en la casilla 80 del Partido Liberal en Francisco Morazán. Públicamente ella ha pedido el voto para Salvador Nasralla y no para su cónyuge. Ella es la directora del canal Q'Hubo TV, en donde su esposo es el propietario.