Rostros de la farándula hondureña en política

Kritza Pérez, Rashid Mejía y Saraí Espinal, tres candidatos a diputados por Francisco Morazán.
La exmiss Honduras Iroska Elvir de Nasralla va en la posición 70 en Francisco Morazán. Fue la candidata a diputada más votada en las elecciones primarias. Actualmente es vicepresidenta del Congreso Nacional.
La instagramer Alia Kafaty va por una diputación por Francisco Morazán. Un video de ella en el programa Hablemos de Política se viralizó. Es crítica del Gobierno de Libre. Va en la casilla 75.
El cantante Tony Castellanos va en la casilla 37 de Libre por el Partido Libre. Tony fue vocalista de la Gran Banda y fue quien le dio voz al famoso hit "Amiga Soledad".
Kilvett Bertrand, quien por muchos años fue presentador del programa Vistazo Deportivo, junto a su padre (del mismo nombre), va en la casilla 93 por Francisco Morazán.
La presentadora Kritza Pérez, va por una diputación en la casilla 28 de Francisco Morazán. Este es el tercer partido político de Kritza, quien ya fue electa con el Partido Salvador del Honduras (PSH) y el Partido Liberal. La exmodelo de Cinco Deportivo ahora milita en Libre.
La periodista Laura Euceda, quien es la esposa del candidato presidencial de la Democracia Cristiana, Chano Rivera, es la suplente de Besayda Vásquez en la casilla 80 del Partido Liberal en Francisco Morazán. Públicamente ella ha pedido el voto para Salvador Nasralla y no para su cónyuge. Ella es la directora del canal Q'Hubo TV, en donde su esposo es el propietario.
La periodista Milagros de Jesús González, quien es la esposa de Esdras Amado López, busca un puesto en el Congreso en la casilla 77. Hace unos meses, ella ganó más popularidad tras denunciar al comunicador por supuesto maltrato doméstico.
La controversial periodista Saraí Espinal va en la casilla 71. La expresentadora de HCH y Televicentro fue una de las más votadas en las primarias.
El influencer Rashid Mejía, quien fue uno de los más votados en las elecciones primarias. Va en la casilla 72 por el Partido Liberal. Usa sus redes sociales para criticar constantemente al Gobierno de Libre.
El periodista deportivo Rosell Ramos va en la casilla 23 por la Democracia Cristiana.
El exportero mundialista de Honduras en España 82, el doctor Salomón Nazar, va en la casilla 73 del Partido Nacional. Nazar es entrenador de fútbol, doctor y un amigo personal de Salvador Nasralla. De los pocos personajes de fútbol que lograron avanzar de las elecciones primarias. Es tío del presidente del Honduras Progreso, Elías Nazar.
Como suplente de Nazar va Francisco Herrera, quien es conocido como "Chelatío", hijo del extinto entrenador José de la Paz Herrera. Chelatío fue gerente de campo de Olimpia, gerente deportivo de Deportes Savio y representante de varios futbolistas.
El controversial periodista Alberto Avilez va en la casilla 115 por el Partido Nacional. El comunicador se hizo famoso por sus agarres con el colega Orlando Ponce Morazán en Radio Cadena Voces.
El periodista Arnold Burgos, quien ha trabajado en medios como Televicentro, TEN Canal 10 y HCH busca una diputación por el Partido Nacional en la casilla 95. Fue de los más votados en las primarias y ha sido de los pocos candidatos que ha presentado propuestas en sus anuncios.
La reconocida cantante Ashanty Crisanto, quien militó en Libre, ahora busca una diputación por el Pinu en la casilla 47.
El exrepresentante del boxeador Miguel "Muñeco" González es uno de los más famosos en los últimos días. Busca una diputación por la Democracia Cristiana en la casilla 1 de Francisco Morazán.
En Yoro el periodista Javier Omar Castillo va en la casilla 3. El comunicador progreseño ha trabajado en los medios más grandes de Honduras, entre ellos Radio América, Televicentro, Radio Moderna entre otros.
El periodista sampedrano Jorge Oseguera busca un puesto en el Congreso Nacional por el Partido Nacional. Va en la posición 94 en Cortés.