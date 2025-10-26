Rixi Moncada promete mejorar salarios de la clase trabajadora en su visita a La Ceiba

Rixi Moncada, candidata presidencial del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre), fue recibida el sábado en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, en el marco de su campaña política en busca de la Presidencia de Honduras.
Cientos de simpatizantes de Libre acompañaron a la presidenciable en el mitin de campaña realizado en las instalaciones de la escuela Guadalupe Quezada.
Durante su discurso, Moncada reafirmó su compromiso con el pueblo trabajador. "Defender lo público, cuidar la riqueza natural y construir un país donde la justicia no sea privilegio".
Se refirió, además, al hecho reciente en las instalaciones del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), donde fue quemada una bandera del Partido Libre.
"En un acto grotesco en CCEPL, nos quemaron la bandera de Libre. Hoy les decimos a los grupos de poder a la oligarquía: su candidato no tiene nivel", expresó.
Durante el desarrollo de la actividad política, fueron presentados los candidatos a alcaldes y diputados por Libre en el departamento de Atlántida.
Un grupo de pequeños subieron al estrado principal y entregó un ramo de flores a la candidata oficialista, quien lo recibió con mucha alegría.
El evento de campaña se extendió por casi dos horas, mientras la multitud de simpatizantes mostraba su apoyo a la candidata mientras esta daba su discurso.
"Bienvenida a la Novia de Honduras", decía esta pancarta que portaba una seguidora de la presidenciable en La Ceiba.
En otro momento de su intervención, Rixi Moncada aseguró que "vamos a cuidar y apoyar iniciativas que protejan el medio ambiente para heredar a las próximas generaciones la belleza que Dios nos dio".
Para cerrar su discurso, Moncada prometió mejorar los salarios de la clase trabajadora, al tiempo que envió un mensaje a la empresa privada del país.
“Quieren la fuerza de trabajo de los empleados para seguir haciendo riquezas que se embolsan por completo. Pero desde aquí les decimos: no pasarán. Vamos a mejorar los salarios de la clase trabajadora", concluyó.
Tras visitar La Ceiba el sábado, la aspirante presidencial de Libre se trasladó este domingo al municipio de Tocoa, Colón, donde reunió a decenas de simpatizantes en el Instituto Doctor Ramón Rosa para exponerles su propuesta de gobierno.