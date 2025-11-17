¿Qué recorrido llevó a la Banda Honduras 504 hasta el histórico show con Daddy Yankee?

Los integrantes de la Banda de Marcha Honduras 504 celebran el logro de representar a Honduras en un escenario de talla mundial.
“¿Dónde están mis catrachos?”, la frase de Daddy Yankee que desató la emoción de la banda en pleno escenario.
La agrupación hondureña fusion percusión de marcha con ritmos latinos durante el espectáculo deportivo más visto del año.
Más de 78,600 espectadores presenciaron la actuación en la que la banda hondureña brilló a nivel internacional.
La presentación de Honduras 504 ha sido celebrada como un logro nacional, un orgullo para la comunidad hondureña en España y un motivo de inspiración para jóvenes músicos dentro y fuera del país.
Honduras 504 ha participado en múltiples eventos culturales y artísticos en España, consolidando su trayectoria.
Los integrantes de Honduras 504 muestran su energía característica en el show de medio tiempo del primer partido de la NFL en España.
La Banda de Marcha Honduras 504 durante su histórica presentación junto a Daddy Yankee y Bizarrap en el Santiago Bernabéu.
La agrupación hondureña sueña con llevar este espectáculo a su país natal y presentarlo ante el público de Honduras.
Nunca antes una agrupación hondureña había formado parte del espectáculo de medio tiempo de un evento de la NFL en Europa.
La agrupación se ha convertido en un referente para la diáspora hondureña en Europa, un símbolo de identidad y de talento colectivo.
El jefe de la agrupación, Joel Velásquez, reveló que Honduras 504 fue seleccionada entre al menos 50 bandas residentes en España. La elección fue tan sorpresiva como desafiante: recibieron la confirmación apenas 48 horas antes de subir al escenario.