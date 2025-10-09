Pesar por muerte de popular taxista en El Progreso, Yoro

Fotos en vida de Gerardo Rosales, el taxista progreseño que murió este jueves.
Hay pesar en El Progreso, Yoro por la muerte de Gerardo Rosales, conocido cariñosamente como Toño, un reconocido taxista progreseño que falleció la madrugada de este jueves 9 de octubre, según confirmaron sus familiares
Amigos y conocidos expresaron su consternación y tristeza en redes sociales, recordando a Toño como un hombre alegre, trabajador y de profunda fe cristiana.
“En paz descanses, Gerardo Rosales. Mi más sentido pésame a tu esposa, Karen Melissa Singh. Que Dios le dé el consuelo que necesita en estos momentos”, escribió Gaby Umanzor.
Según allegados, Rosales murió a causa de un infarto. Su partida tomó por sorpresa a muchos de quienes compartieron momentos con él.
“Tampoco puedo creerlo. Me parece mentira. Compartimos momentos en el ministerio de alabanza; prácticamente me vio crecer. Dios les dé consuelo al hermano Inés, Nadia y Fofo”, lamentó la doctora Ximena Rubí.
“Qué dolor profundo. Mi cariño, oración y abrazos. Cuánto lo estoy sintiendo. Dios Todopoderoso, solo Tú das fuerzas”, expresó Madelline Rivera.
“Qué tristeza. Gerardo tan joven. Que Dios fortalezca a toda la familia. Buenos recuerdos de cuando asistía a la Iglesia Reformada y compartimos con él. ¡Qué tristeza!”, compartió Dania Morales.
“Es lamentable, un hombre joven. Los propósitos de Dios son perfectos; él ya descansa en los brazos del Señor. Que sea Él quien dé consuelo a su familia”, añadió Gladis Solís.
Los restos de Gerardo Rosales están siendo velados en la funeraria Amor Eterno de El Progreso. Su sepelio se realizará este viernes en un acto acompañado de familiares y amigos.