  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Honduras

Pesar por muerte de popular taxista en El Progreso, Yoro

Familiares y amigos ha mostrado consternación por la muerte de Gerardo Rosales

Pesar por muerte de popular taxista en El Progreso, Yoro
1 de 10

Fotos en vida de Gerardo Rosales, el taxista progreseño que murió este jueves.
Pesar por muerte de popular taxista en El Progreso, Yoro
2 de 10

Hay pesar en El Progreso, Yoro por la muerte de Gerardo Rosales, conocido cariñosamente como Toño, un reconocido taxista progreseño que falleció la madrugada de este jueves 9 de octubre, según confirmaron sus familiares
Pesar por muerte de popular taxista en El Progreso, Yoro
3 de 10

Amigos y conocidos expresaron su consternación y tristeza en redes sociales, recordando a Toño como un hombre alegre, trabajador y de profunda fe cristiana.
Pesar por muerte de popular taxista en El Progreso, Yoro
4 de 10

“En paz descanses, Gerardo Rosales. Mi más sentido pésame a tu esposa, Karen Melissa Singh. Que Dios le dé el consuelo que necesita en estos momentos”, escribió Gaby Umanzor.
Pesar por muerte de popular taxista en El Progreso, Yoro
5 de 10

Según allegados, Rosales murió a causa de un infarto. Su partida tomó por sorpresa a muchos de quienes compartieron momentos con él.
Pesar por muerte de popular taxista en El Progreso, Yoro
6 de 10

“Tampoco puedo creerlo. Me parece mentira. Compartimos momentos en el ministerio de alabanza; prácticamente me vio crecer. Dios les dé consuelo al hermano Inés, Nadia y Fofo”, lamentó la doctora Ximena Rubí.
Pesar por muerte de popular taxista en El Progreso, Yoro
7 de 10

“Qué dolor profundo. Mi cariño, oración y abrazos. Cuánto lo estoy sintiendo. Dios Todopoderoso, solo Tú das fuerzas”, expresó Madelline Rivera.
Pesar por muerte de popular taxista en El Progreso, Yoro
8 de 10

“Qué tristeza. Gerardo tan joven. Que Dios fortalezca a toda la familia. Buenos recuerdos de cuando asistía a la Iglesia Reformada y compartimos con él. ¡Qué tristeza!”, compartió Dania Morales.
Pesar por muerte de popular taxista en El Progreso, Yoro
9 de 10

“Es lamentable, un hombre joven. Los propósitos de Dios son perfectos; él ya descansa en los brazos del Señor. Que sea Él quien dé consuelo a su familia”, añadió Gladis Solís.
Pesar por muerte de popular taxista en El Progreso, Yoro
10 de 10

Los restos de Gerardo Rosales están siendo velados en la funeraria Amor Eterno de El Progreso. Su sepelio se realizará este viernes en un acto acompañado de familiares y amigos.
Cargar más fotos