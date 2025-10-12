  1. Inicio
Muertos, derrumbes y calles inundadas por las lluvias en Honduras

Las lluvias de los últimos días han afectado a la población hondureña en diferentes regiones. Varios departamentos están bajo alerta roja, verde y amarilla.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) extendió este domingo la Alerta Roja por 24 horas más para los departamentos de Francisco Morazán, Lempira, La Paz e Intibucá, debido a las intensas lluvias que continúan afectando extensa parte del territorio nacional.
Muro perimetral en el Infop de Tegucigalpa cedió ante las intensas lluvias. Imagen: Emilio Flores.
Calles inundadas en Tegucigalpa. La Copeco también amplió la Alerta Amarilla para Choluteca, Valle, Comayagua y Ocotepeque, sumándose ahora El Paraíso a este nivel de vigilancia.
La noche del pasado viernes 10 de octubre dos niños fueron arrastrados por la crecida de una quebrada en la colonia Cantarero López de Tegucigalpa.
El personal del Cuerpo de Bomberos y los vecinos del sector trabajaron intensamente para recuperar los cuerpos de los menores. Uno de ellos fue encontrado en una quebrada de la colonia 1 de Diciembre, en la capital.

Debido a las fuertes lluvias en Tegucigalpa, varios vehículos quedaron varados.
Las lluvias en Tegucigalpa continúan este domingo.

Siempre en Tegucigalpa, muchos árboles cayeron por las intensas tormentas.
Copeco pide a la población que tome las medidas necesarias ante cualquier eventualidad que pueda poner en riesgo la vida humana. Asimismo, les pide que estén al tanto de la información oficial a través de sus canales y de los comités de emergencia locales.
Según Cenaos, persiste la influencia de una vaguada en superficie, combinada con la convergencia de vientos y humedad provenientes tanto del mar Caribe como del océano Pacífico.
El menor Yahir, de 10 años, permanece desaparecido desde la tarde del viernes 10 de octubre, luego de ser arrastrado por la corriente del río Grande de Otoro.

La tarde de este sábado, un hombre identificado como Edwin Arcadio Morales, de profesión abogado, fue arrastrado por el río La Puntilla, en el municipio de Nacaome, departamento de Valle, mientras realizaba actividades de pesca deportiva junto a su hermano.

 Fotografía: Sur Noticias Nacaome, Valle
