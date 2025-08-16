  1. Inicio
Las mejores fotos de la caminata de oración de los cristianos en Honduras

Millones de hondureños a nivel nacional atendieron el llamado de las iglesias a una caminata bajo el lema “Caminamos por la unidad, la fe y la democracia”

Millones de hondureños salieron a caminar y a orar por el país este sábado 16 de agosto.

Este bello perrito acaparó las miradas en la caminata de Tegucigalpa.

 Foto Álex Pérez
Esta pequeña, como millones de hondureños, flamea la bandera de Honduras en la caminata de San Pedro Sula.

 Foto Héctor Paz
"Un país guidado por Dios, camina junto", el hermoso mensaje de esta capitalina.

 Foto Álex Pérez
Esta imagen desde San Pedro Sula no ocupa más explicación.

Foto Yoseph Amaya
Este capitalino y su poblado bigote acaparó las miradas por razones obvias; abrazó la bandera como mucho en la caminata, lo hicieron con la muestra de fe.

Foto Estalin Irías
Y los pequeños tampoco podían faltar. Cada uno con sus banderas de Honduras.

 Foto Estalin Irías
Una foto panorámica desde la capital de Honduras.

 Foto ález Pérez
El Himno Nacional se cantó a todo pulmón en San Pedro Sula.

 Fotos Héctor Paz
Los adultos mayores estuvieron presentes.

 Foto Álex Pérez
En San Pedro Sula, la jornada comenzó a las 2:00 de la tarde en en el Monumento A la Madre. De manera paralela, Tegucigalpa, La Ceiba, Choluteca, La Esperanza y otras ciudades replican la movilización que también se extiende a comunidades hondureñas en el exterior, como en Houston, Texas, Estados Unidos y en algunas localidades de España.

 Fotos Héctor Paz
