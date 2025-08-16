Las mejores fotos de la caminata de oración de los cristianos en Honduras

En San Pedro Sula, la jornada comenzó a las 2:00 de la tarde en en el Monumento A la Madre. De manera paralela, Tegucigalpa, La Ceiba, Choluteca, La Esperanza y otras ciudades replican la movilización que también se extiende a comunidades hondureñas en el exterior, como en Houston, Texas, Estados Unidos y en algunas localidades de España.