Las mejores fotos de la caminata de oración de los cristianos en Honduras

Millones de hondureños salieron a caminar y a orar por el país este sábado 16 de agosto.
Este bello perrito acaparó las miradas en la caminata de Tegucigalpa.
Esta pequeña, como millones de hondureños, flamea la bandera de Honduras en la caminata de San Pedro Sula.
"Un país guidado por Dios, camina junto", el hermoso mensaje de esta capitalina.
Esta imagen desde San Pedro Sula no ocupa más explicación.
Este capitalino y su poblado bigote acaparó las miradas por razones obvias; abrazó la bandera como mucho en la caminata, lo hicieron con la muestra de fe.
Y los pequeños tampoco podían faltar. Cada uno con sus banderas de Honduras.
Una foto panorámica desde la capital de Honduras.
El Himno Nacional se cantó a todo pulmón en San Pedro Sula.
Los adultos mayores estuvieron presentes.
En San Pedro Sula, la jornada comenzó a las 2:00 de la tarde en en el Monumento A la Madre. De manera paralela, Tegucigalpa, La Ceiba, Choluteca, La Esperanza y otras ciudades replican la movilización que también se extiende a comunidades hondureñas en el exterior, como en Houston, Texas, Estados Unidos y en algunas localidades de España.