Johana Bermúdez: “No he participado en ningún acto de corrupción”

La diputada nacionalista se describió como una mujer “íntegra y honesta".

1 de 10

Johana Bermúdez, reconocida candidata y actual diputada al Congreso Nacional por el Partido Nacional de Honduras (PN), estuvo como invitada especial en el podcast "La Casa de Freq", donde habló de su vida y trayectoria política.

2 de 10

Johana Bermúdez lanzó críticas a sus adversarios políticos y dio su opinión sobre algunos de sus correligionarios, pero eso no fue lo que más llamó la atención.

3 de 10

Cuando Victor Freq, presentador del podcast consultó si la diputada ha estado involucrada en un acto de corrupción, su respuesta fue contundente.

4 de 10

"Yo le doy gracias a mi padre celestial, yo soy una mujer honesta, íntegra, transparente, que me metí a la política para servir. Gracias a Dios, el ser médico especialista me ha permitido tocar el lecho de muerte", inició diciendo Bermúdez.
5 de 10

"Mi madre nos formó con ese don de servicio y aprender siempre que cada grano de arroz que usted se lleve a la boca debe ser producto del trabajo, del esfuerzo, así que yo le doy gracias a mi padre celestial que hasta hoy no estoy siendo ni mencionada, ni involucrada, ni he participado en ningún acto de corrupción", agregó.
6 de 10

"Lo único que usted le puede heredar a sus hijos es su nombre, su prestigio; así que yo le doy gracias a Dios que hasta ahorita seguimos trabajando con mucha transparencia y mucha honestidad", finalizó.

7 de 10

Según Johana Bermúdez, su profesión como médico le ha permitido sensibilizarse, así como sus valores inculcados por su madre no le permiten ser corrupta.

8 de 10

Según Johana Bermúdez, ella decidió incursionar en la política, no para enriquecerse, sino para servir a los demás.

9 de 10

Johana Bermúdez es una reconocida líder nacionalista, ha fungido como diputada del Congreso Nacional durante varios periodos de manera consecutiva.

10 de 10

Actualmente, busca la reelección como parlamentaria bajo la bandera nacionalista, e impulsando a Nasry Asfura como presidente, en busca de ganar las próximas elecciones de noviembre.

