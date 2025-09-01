El discurso de Xiomara Castro en el izamiento de la bandera nacional

"Nosotros hemos dado paso firme para rescatar nuestra patria, derogamos la ley de la ZEDE (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico), que pretendía vender nuestro territorio al mejor postor, eliminamos los fideicomisos corruptos, que habían privatizado los ingresos del Estado, recuperamos la caja única del tesoro y con ella financiamos la mayor parte de los programas de infraestructura social en la historia de nuestro país, con la operación solución contra el crimen logramos reducir la tasa de homicidios de 41 a 26 por cada 100 mil habitantes, el nivel más bajo desde que la violencia se disparó tras el golpe de Estado", remarcó la mandataria.