El discurso de Xiomara Castro en el izamiento de la bandera nacional

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, asistió este lunes 1 de septiembre al acto de izamiento de la bandera nacional en el cerro Juana Laínez, Tegucigalpa, en el marco del inicio del mes patrio.
Los tres presidentes de los poderes estatales llegaron a las 6:00 de la mañana al evento oficial. En la fotografía, Xiomara Castro (rojo), presidenta de Honduras, Rebeca Ráquel (celeste), presidenta del Poder Judicial, y Luis Redondo (de traje azul marino), presidente del Congreso Nacional.
Hoy, 1 de septiembre, se conmemora el Día de la Bandera. El evento comenzó entonando las notas del Himno Nacional.
Luis Redondo fue el encargado de leer el decreto que declara el 1 de septiembre como el Día de la Bandera Nacional.
De acuerdo al Decreto Legislativo 84-95, estipulado durante el mandato del expresidente Carlos Roberto Reina, cada 1 de septiembre se celebrará el Día de la Bandera Nacional y no como se venía desarrollando cada 14 de junio.
‘En esta fecha todas las instituciones del Estado, civiles y militares, lo mismo que la ciudadanía en general, deberán rendir tributo de veneración y respeto a la Bandera de la Patria’, establece.
Tras la lectura, la mandataria entregó a cada una de las autoridades una bandera para que sean izadas durante este 1 de septiembre en cada una de las instituciones del Estado.
Xiomara Castro dijo en su discurso: "Hoy iniciamos el mes de la patria, levantando con orgullo nuestro pabellón nacional, símbolo sagrado de soberanía, libertad y dignidad".
"La Bandera ondea como testigo de nuestras luchas, sacrificios y esperanzas, recordándonos que esta nación jamás se ha rendido ni ante la presión ni ante el coloniaje, ni frente al imperialismo, ni las élites que han pretendido arrodillarnos", añadió.
"Que el azul turquesa y el blanco que flamea firme sobre nuestras cabezas nos impongan un deber ineludible, honrar la patria con hechos y no solo con palabras, defendiendo siempre la independencia, la justicia, la dignidad y la soberanía", extendió.
"Desde el primer día de mi gobierno emprendimos una lucha frontal contra los peores flagelos que desangraron Honduras, el capitalismo salvaje que destruyó nuestra economía, la corrupción público-privada que saqueó nuestras instituciones, el crimen organizado y el narcotráfico trasnacional que capturó el Estado, el titular régimen anterior dirigió un cartel que llenó de droga todo Estados Unidos, hoy enfrenta una condena de 45 años de cárcel, esa es la prueba viva de la narcodictura que oprimió Honduras durante 12 años y 7 meses, profundizando la pobreza, privatizó lo público y endeudó nuestro pueblo"; dijo Castro.
"Nosotros hemos dado paso firme para rescatar nuestra patria, derogamos la ley de la ZEDE (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico), que pretendía vender nuestro territorio al mejor postor, eliminamos los fideicomisos corruptos, que habían privatizado los ingresos del Estado, recuperamos la caja única del tesoro y con ella financiamos la mayor parte de los programas de infraestructura social en la historia de nuestro país, con la operación solución contra el crimen logramos reducir la tasa de homicidios de 41 a 26 por cada 100 mil habitantes, el nivel más bajo desde que la violencia se disparó tras el golpe de Estado", remarcó la mandataria.
"Compatriotas, en este año electoral he ordenado a nuestras Fuerzas Armadas cumplir con la misión patriótica de custodiar un proceso democrático libre y transparente, nunca más un fraude como el 2013 y el 2017, nunca más un golpe de Estados como en el 2009, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, demócrata me ha asegurado que tendremos elecciones limpias y libres como lo demanda nuestro pueblo", subrayó Castro.