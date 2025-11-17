La insólita propuesta de candidato a alcalde para "reducir muertes en motocicletas"

Eduardo Díaz asegura que en su plan municipal para El Progreso, Yoro, incluye a los motociclistas.
El Progreso, Yoro, en su momento fue considerada la capital de las bicicletas, sin embargo, ahora las motos han ganado terreno en la ribereña ciudad.
Tristemente, imágenes como estas se han convertido en el diario vivir en esta ciudad de Yoro.
Muchos de estos accidentes se registran debido a los mal llamados "piques". En El Progreso, Yoro también son muy comunes.
Eduardo Díaz subió en sus redes sociales un video en que se le ve subido en una moto y es ahí donde anuncia que en su plan de gobierno municipal está una pista de cuarto de milla.
"En El Progreso muchos jóvenes han perdido la vida producto de los accidentes. En mi plan de gobierno municipal está la construcción de un complejo deportivo que consta de cuatro canchas de fútbol, un gimnasio multiusos y una pista cuarto de milla", aseguró Eduardo Díaz.
"Los apasionados a este deporte podrán disfrutarlo de una forma segura", añadió. Esta es la maqueta que presentó de lo que sería la pista.
La propuesta del candidato de Libre no ha pasado desapercibida entre los progreseños. Algunos la han aplaudido y otros la han criticado.
Las autoridades policiales en El Progreso han hecho sendos operativos para erradicar las carreras clandestinas y las famosas rodadas.
Es más, la última semana de octubre, cuando celebraban Halloween, decomisaron una gran cantidad de motos.