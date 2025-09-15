  1. Inicio
Las imágenes más curiosas de los desfiles del 15 de septiembre en Honduras

Niños, jóvenes y abuelitos se unieron este 15 de septiembre a las celebraciones cívicas, disfrutando de música, trajes coloridos y divertidos momentos en los desfiles.

Las imágenes más curiosas de los desfiles del 15 de septiembre en Honduras
Entre trajes coloridos, música, bailes y momentos inesperados, los desfiles del 15 de septiembre dejaron escenas curiosas en Honduras, como el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, recibiendo un gallo.

 Fotos: La Prensa
El Instituto Rafael Pineda Ponce incluyó un bastonero en su cuadro de palillonas, acaparando la atención en redes sociales.
El boxeador Teófimo López se llevó los aplausos en el Estadio Nacional al exhibir su cinturón y otros trofeos.
Un grupo de niños desfiló en el estadio emulando a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
Los abuelitos del Hogar de Ancianos Perpetuo Socorro tabién participaron en el desfile de la conmemoración de los 204 años de Independencia.
Una estudiante representa a la justicia durante el desfile.
Los abuelitos disfrutaron de los desfiles patrios.
Estudiantes desfilan con elaborados trajes típicos .
Los vehículos tácticos SandCat largo Black Mamba también fueron exhibidos en el Estadio Nacional.
Los disfraces extravagantes formaron parte de los desfiles.
Los coloridos atuendos con los símbolos patrios llamaron la atención en los desfiles.
Los tradicionales tamales no faltaron en los festejos patrios.
Personas disfrazadas participan en un desfile este lunes, en Tegucigalpa.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo que la independencia, se defiende con dignidad y coraje.

