  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Honduras

Hondureña Dunia Santos anuncia su retiro del ARMY de USA y revela la razón

Dunia Santos compartió un emotivo mensaje en el que expresó su orgullo por haber servido al ARMY y la nueva etapa que está por comenzar.

  • 08 de octubre de 2025 a las 15:34 -
  • Josué Cárcamo
Hondureña Dunia Santos anuncia su retiro del ARMY de USA y revela la razón
1 de 10

La reconocida hondureña Dunia Santos, quien se dio a conocer por su destacada trayectoria en el Ejército de los Estados Unidos, sorprendió este miércoles a sus seguidores al anunciar oficialmente su retiro de las filas militares tras tres años de servicio.
Hondureña Dunia Santos anuncia su retiro del ARMY de USA y revela la razón
2 de 10

A través de sus redes sociales, Santos compartió un emotivo mensaje en el que expresó su orgullo por haber servido y su entusiasmo por la nueva etapa que está por comenzar.
Hondureña Dunia Santos anuncia su retiro del ARMY de USA y revela la razón
3 de 10

“Después de tres años sirviendo en el Ejército de los Estados Unidos, hoy anuncio que me retiro con orgullo. Me convierto oficialmente en veterana del U.S. Army y comienzo una nueva etapa para seguir estudiando negocios y perseguir mis sueños", escribió Santos en sus primeras líneas
Hondureña Dunia Santos anuncia su retiro del ARMY de USA y revela la razón
4 de 10

Santos añadió que: "Servir fue un honor, pero mi próxima misión es crecer, aprender y construir mi propio camino”.
Hondureña Dunia Santos anuncia su retiro del ARMY de USA y revela la razón
5 de 10

La joven, originaria de Honduras, también recordó sus orígenes y aprovechó el mensaje para inspirar a sus seguidores con palabras cargadas de fe y perseverancia.
Hondureña Dunia Santos anuncia su retiro del ARMY de USA y revela la razón
6 de 10

“De una niña inmigrante que llegó sin nada, a una mujer que sirvió con honor y que ahora inspira a miles. Soy prueba de que los sueños sí se cumplen, pero solo si los persigues con disciplina, fe y trabajo duro. Siempre con la mano de Dios”, agregó.
Hondureña Dunia Santos anuncia su retiro del ARMY de USA y revela la razón
7 de 10

Asimismo, reveló que la razón de su retiro obedece a una nueva etapa fuera del uniforme militar, enfocada en sus estudios en el área de negocios.
Hondureña Dunia Santos anuncia su retiro del ARMY de USA y revela la razón
8 de 10

Cabe destacar que, Dunia Santos durante su etapa en el ARMY estadounidense logró conquistar varios sueños,

Hondureña Dunia Santos anuncia su retiro del ARMY de USA y revela la razón
9 de 10

La joven que goza de una alta popularidad en las redes sociales se graduó con honores dentro de la institución militar.
Hondureña Dunia Santos anuncia su retiro del ARMY de USA y revela la razón
10 de 10

Santos quien se caracteriza por ser una persona muy dinámica acumula más de tres millones de seguidores en Instagram y más de siete millones en Tiktok.
Cargar más fotos