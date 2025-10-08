Hondureña Dunia Santos anuncia su retiro del ARMY de USA y revela la razón

La reconocida hondureña Dunia Santos, quien se dio a conocer por su destacada trayectoria en el Ejército de los Estados Unidos, sorprendió este miércoles a sus seguidores al anunciar oficialmente su retiro de las filas militares tras tres años de servicio.
A través de sus redes sociales, Santos compartió un emotivo mensaje en el que expresó su orgullo por haber servido y su entusiasmo por la nueva etapa que está por comenzar.
“Después de tres años sirviendo en el Ejército de los Estados Unidos, hoy anuncio que me retiro con orgullo. Me convierto oficialmente en veterana del U.S. Army y comienzo una nueva etapa para seguir estudiando negocios y perseguir mis sueños", escribió Santos en sus primeras líneas
Santos añadió que: "Servir fue un honor, pero mi próxima misión es crecer, aprender y construir mi propio camino”.
La joven, originaria de Honduras, también recordó sus orígenes y aprovechó el mensaje para inspirar a sus seguidores con palabras cargadas de fe y perseverancia.
“De una niña inmigrante que llegó sin nada, a una mujer que sirvió con honor y que ahora inspira a miles. Soy prueba de que los sueños sí se cumplen, pero solo si los persigues con disciplina, fe y trabajo duro. Siempre con la mano de Dios”, agregó.
Asimismo, reveló que la razón de su retiro obedece a una nueva etapa fuera del uniforme militar, enfocada en sus estudios en el área de negocios.
Cabe destacar que, Dunia Santos durante su etapa en el ARMY estadounidense logró conquistar varios sueños,
La joven que goza de una alta popularidad en las redes sociales se graduó con honores dentro de la institución militar.
Santos quien se caracteriza por ser una persona muy dinámica acumula más de tres millones de seguidores en Instagram y más de siete millones en Tiktok.