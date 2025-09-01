  1. Inicio
Zonas de Tegucigalpa y Omoa que no tendrán luz este martes 2 de septiembre

La estatal eléctrica explicó que las interrupciones durarán al menos ocho horas y corresponden a trabajos de mantenimiento.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) programó amplios cortes de electricidad este martes 2 de septiembre de 2025 en Honduras.
La estatal eléctrica explicó que las interrupciones durarán ocho horas y corresponden a trabajos de mantenimiento.
Los cortes del suministro eléctrico afectarán a varias colonias del Distrito Central y Omoa, Cortés.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico.
Justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Zonas del Distrito Central que no tendràn energìa este martes 2 de septiembre en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Otras zonas del Distrito Central que no contaràn con el suministro elèctrico en un horario de 9:00 a.m. a 11:00 a.m y 5:00 p.m
Zonas de Omoa que no contarán con el servicio de energía en un horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
