Zonas de SPS y Tegucigalpa que no tendrán luz este miércoles ocho de octubre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció recientemente que programó apagones de electricidad en varias zonas Honduras este ocho de octubre del presente año.
La Enee detalló que los cortes de energía durarán al menos ocho horas.
La estatal afirma que los cortes de luz corresponden a trabajos de mantenimiento para mejorar la red eléctrica en la zona norte, central y sur del país.
Los cortes programados del suministro eléctrico afectarán a varios barrios y colonias de varios municipios de Honduras
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Cortes de luz programados en Nacaome, Valle, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Zonas de Danlí que no contarán con el suministro eléctrico en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
En el Distrito Central estas zonas no contarán con el servicio eléctrico en horario de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.
Zonas de San Pedro Sula que no tendrán energía en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Barrios y colonias de Villanueva que no tendrán el servicio eléctrico en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Zonas de El Progreso que no tendrán luz en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.