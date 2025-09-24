  1. Inicio
Estas zonas de Honduras no tendrán luz por ocho horas este jueves 25 de septiembre

La Enee detalla que las interrupciones del servicio se deben a trabajos de mantenimiento

Estas zonas de Honduras no tendrán luz por ocho horas este jueves 25 de septiembre
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) programó amplios cortes de electricidad este jueves 25 de septiembre de 2025 en Honduras.
La Enee indicó que los cortes de luz se extenderán por unas ocho horas en distintos sectores del territorio hondureño.
La Enee detalla que las interrupciones del servicio se deben a trabajos de mantenimiento con el fin de mejorar la red eléctrica nacional.
Los cortes del suministro eléctrico afectarán a varias colonias de la zona norte y central de Honduras.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico.
Justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Zonas del Distrito Central que no tendrán luz n un hofrario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Barrios y colonias de Choluteca que no tendrán luz en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
Sitios de Juticalpa, San Francisco de la Paz, Olancho que no tendrán luz en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Otras zonas de Olancho que no contarán con el suministro eléctrico en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Lugares de Santa Rita, Santa Bárbara que no tendrán energía en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Barrios de Puerto Cortés, Omoa y Quimistán que no tendrán luz en el horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Otras zonas de Cortés que no tendrán el servicio eléctrico en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
