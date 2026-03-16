A un año del trágico vuelo en Roatán que dejó 12 muertos

El lunes 17 de marzo de 2025, el cielo de Islas de la Bahía se convirtió en escenario de una de las tragedias aéreas más dolorosas de la historia reciente de Honduras. Aquel día, una aeronave de la aerolínea Lanhsa terminó en las profundidades del mar Caribe, dejando doce personas muertas: el piloto, el copiloto y diez pasajeros.
Al momento del accidente, en la aeronave se transportaban 17 personas: 15 pasajeros y dos integrantes de la tripulación. Posteriormente, las autoridades confirmaron un saldo de 12 fallecidos, entre ellos Seida Siomara Torres.
Además, entre los fallecidos se encontraba Aurelio Martínez Suazo, cantautor, guitarrista y percusionista, considerado uno de los artistas más talentosos de Centroamérica. Nacido en Honduras el 25 de septiembre de 1969, se destacó por su inigualable voz y se consolidó como uno de los principales portavoces de la cultura y la música garífuna, tanto a nivel nacional como internacional.
La menor Karla Abigail Mejía Acosta también perdió la vida en el accidente. Según los hallazgos técnicos iniciales y el informe preliminar de Aeronáutica Civil, la aeronave logró elevarse entre 20 y 35 pies tras el despegue; sin embargo, en ese momento se desvió hacia la derecha de la pista y perdió estabilidad, lo que habría provocado el trágico desenlace.
En esta imagen aparece Alba Rosa Acosta Flores, una de las 12 víctimas del fatídico vuelo LNH-018. De acuerdo con el informe preliminar, los restos del fuselaje fueron localizados a unos 150 metros del aeropuerto, a una profundidad estimada de entre 50 y 60 metros.
Carlos Eduin Mejía Ramos también se trasladaba en la aeronave accidentada, un British Aerospace Jetstream 3200, con matrícula HR-AYW, fabricado en 1989.
Foto en vida de Rosmery Nicolle Mejía Acosta.
Fuentes de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) vinculadas a las pesquisas aseguraron a este medio, bajo condición de anonimato debido a que la investigación continúa en curso, que la línea de investigación con mayor sustento apunta a fallas mecánicas y posibles actos de negligencia. Angie Flores Hernández.
LA PRENSA Premium conoció que la representación legal de las víctimas ha asumido la responsabilidad de recuperar las piezas, ya que la demanda presentada en nombre de los familiares depende directamente de esos hallazgos. Andrea Abigail Flores Hernández.
La inspección estableció que la aeronave se encuentra dividida en cinco secciones y recubierta por algas marinas, aunque conserva su estructura completa, según el informe preliminar de Aeronáutica Civil. No obstante, los buzos contratados por los familiares de las víctimas estiman que los restos están a una profundidad de 30 metros. Nidia Judith Miralda Benitez.
La investigación exige una inversión considerable: expertos en el tema calculan un costo cercano a los 500,000 dólares, es decir, casi 13 millones de lempiras. Yeimi Alejandra Duarte Urribiera.
Especialistas consultados indicaron además que el desempeño de los pilotos también debe formar parte del análisis, no por una sospecha directa sobre ellos, sino porque en los accidentes aéreos las causas suelen centrarse en dos grandes factores: el humano y el técnico. Francisco Lagos, copiloto del avión siniestrado.
Capitán Luis Ángel Araya.