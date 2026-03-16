A un año del trágico vuelo en Roatán que dejó 12 muertos

Además, entre los fallecidos se encontraba Aurelio Martínez Suazo, cantautor, guitarrista y percusionista, considerado uno de los artistas más talentosos de Centroamérica. Nacido en Honduras el 25 de septiembre de 1969, se destacó por su inigualable voz y se consolidó como uno de los principales portavoces de la cultura y la música garífuna, tanto a nivel nacional como internacional.