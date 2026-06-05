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Sábado sin luz: Estas zonas de Honduras no contarán con el servicio este 6 de junio

Sábado sin luz: Estas zonas de Honduras no contarán con el servicio este 6 de junio
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La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este sábado 6 de junio del presente año.
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Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Comayagua.
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La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos siete horas en esta zona del país.
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La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
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Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
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La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
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Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
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De acuerdo con el calendario divulgado por la estatal eléctrica, también se verán afectados importantes circuitos que abastecen instalaciones productivas y generadoras de energía, entre ellas Aurora, CISA, Corral de Piedra y el arrendamiento LAEISZ en La Esperanza. Asimismo, permanecerán sin suministro sectores como Planes de Santa María, Santiago de Puringla, Ojo de Agua, La Laguna, La Cumbre, San Miguelito, Valle de Ángeles, El Pedernal, Guascatoro y numerosas aldeas distribuidas entre los departamentos de La Paz, Intibucá y Lempira.
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La suspensión del servicio alcanzará además varios sectores urbanos y comerciales de Comayagua, incluyendo Plaza Santa Mónica, colonia Escoto, Maxi Despensa, Hotel Santa María, Valladolid, Prados de Comayagua, Villa Marías, Las Liconas, Ajuterique y Lejamaní, donde residentes y comerciantes deberán tomar las medidas necesarias para evitar contratiempos durante el período de mantenimiento. En la ciudad de La Paz, la interrupción energética impactará instituciones públicas, centros educativos, establecimientos comerciales y centros asistenciales. Entre ellos destacan el Hospital Roberto Suazo Córdoba, la Alcaldía Municipal de La Paz, el Registro Nacional de las Personas, el Palacio Judicial, los bancos Atlántida y de Occidente, así como el Hospital y Clínica Montecillos. También se verán afectados supermercados, iglesias, escuelas y otras dependencias de servicio público.
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