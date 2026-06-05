Sábado sin luz: Estas zonas de Honduras no contarán con el servicio este 6 de junio

La suspensión del servicio alcanzará además varios sectores urbanos y comerciales de Comayagua, incluyendo Plaza Santa Mónica, colonia Escoto, Maxi Despensa, Hotel Santa María, Valladolid, Prados de Comayagua, Villa Marías, Las Liconas, Ajuterique y Lejamaní, donde residentes y comerciantes deberán tomar las medidas necesarias para evitar contratiempos durante el período de mantenimiento. En la ciudad de La Paz, la interrupción energética impactará instituciones públicas, centros educativos, establecimientos comerciales y centros asistenciales. Entre ellos destacan el Hospital Roberto Suazo Córdoba, la Alcaldía Municipal de La Paz, el Registro Nacional de las Personas, el Palacio Judicial, los bancos Atlántida y de Occidente, así como el Hospital y Clínica Montecillos. También se verán afectados supermercados, iglesias, escuelas y otras dependencias de servicio público.