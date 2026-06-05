Karol Sevilla vuelve a ponerse los patines en "Soy Luna: Volver a Rodar"

La publicación estuvo acompañada por un video tipo collage que recopiló distintos momentos de su preparación para el proyecto, permitiendo a los seguidores conocer una faceta más íntima y vulnerable de la actriz de 26 años. Las palabras de Sevilla provocaron una inmediata reacción entre los fanáticos, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y agradecimiento. Comentarios como "Muchas gracias siempre por tu gran trabajo y entrega Karol te amamos mucho", "Karito, gracias por darnos esto, por tu esfuerzo y sacrificio" y "Gracias Karol por darle de nuevo vida a Luna Valente" reflejaron la emoción que rodea el regreso de la serie.