Karol Sevilla vuelve a ponerse los patines en "Soy Luna: Volver a Rodar"

Una de las series juveniles más exitosas de la última década está lista para regresar a la pantalla. "Soy Luna", la producción que conquistó a millones de espectadores en América Latina y otras partes del mundo, estrenará una nueva temporada durante 2026; un esperado reencuentro entre los fanáticos y los personajes que acompañaron a toda una generación.
La nueva entrega, titulada "Soy Luna: Volver a Rodar", llegará el próximo 24 de julio a Disney+, plataforma que apostará nuevamente por la historia que convirtió a Karol Sevilla en una de las figuras juveniles más reconocidas del entretenimiento latinoamericano.
El regreso contará con gran parte del elenco original que impulsó el éxito de la serie. Karol Sevilla retomará su papel como Luna Valente, mientras que Ruggero Pasquarelli volverá a interpretar a Matteo Balsano y Michael Ronda regresará como Simón Álvarez.
A ellos se suman Valentina Zenere como Ámbar Smith, Carolina Kopelioff como Nina Simonetti, Malena Ratner como Delfina Alzamendi, Gastón Vietto como Pedro Arias y Agustín Bernasconi como Gastón Perida, completando así un esperado reencuentro para los seguidores de la producción.
Aunque los detalles de la trama se mantienen bajo reserva, el adelanto compartido por la producción revela que la historia estará enfocada en una nueva etapa de Luna dentro del patinaje artístico. La protagonista enfrentará importantes desafíos personales y profesionales, incluyendo una lesión que marcará un punto de inflexión en su vida.
La expectativa por este regreso ha sido especialmente alta debido al impacto cultural que tuvo la serie original, emitida entre 2016 y 2018. A lo largo de los años, "Soy Luna" continuó acumulando seguidores gracias a las plataformas digitales y al cariño que el público ha mantenido por sus personajes.
Karol Sevilla también compartió con sus seguidores el profundo significado emocional que tuvo volver a interpretar a Luna después de una década. A través de sus redes sociales, la actriz y cantante mexicana habló con sinceridad sobre los sentimientos que experimentó durante el proceso de preparación.
"El otro día encontré videos que grabe previo de empezar a grabar todo, y siendo sincera fue una noche muy difícil, llore por horas recordando absolutamente todo, tantos buenos momentos como malos, nadie me dijo que volver a recordar incluso volver a tener 15 años iba hacer tan complicado, ese día tenía tanto miedo, tanta felicidad, Sentía TODOO una mezcla emocional super rara, pero solo yo se porque regrese a la piel de luna, y solo voy a decir que regresar al lugar que tanto miedo me causaba hoy fue la mejor decisión", escribió la artista.
La publicación estuvo acompañada por un video tipo collage que recopiló distintos momentos de su preparación para el proyecto, permitiendo a los seguidores conocer una faceta más íntima y vulnerable de la actriz de 26 años. Las palabras de Sevilla provocaron una inmediata reacción entre los fanáticos, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y agradecimiento. Comentarios como "Muchas gracias siempre por tu gran trabajo y entrega Karol te amamos mucho", "Karito, gracias por darnos esto, por tu esfuerzo y sacrificio" y "Gracias Karol por darle de nuevo vida a Luna Valente" reflejaron la emoción que rodea el regreso de la serie.
Con un elenco querido por el público, una historia renovada y la nostalgia de quienes crecieron junto a sus protagonistas, "Soy Luna: Volver a Rodar" se perfila como uno de los estrenos juveniles más esperados del año.