Realizan mural en homenaje al policía Kevin Pérez quien murió por rescatar a dos niños

Artista hondureño creó la obra en homenaje al inspector Kevin Pérez. ¿Dónde está ubicado? ¡Aquí todos los detalles!

  • 09 de octubre de 2025 a las 14:59 -
  • Josué Cárcamo
1 de 10
1 de 10

El talento hondureño se unió para rendir homenaje al inspector Kevin Pérez, el policía que perdió la vida el pasado 15 de septiembre al intentar rescatar a dos niños arrastrados por una corriente en San Pedro Sula.

 Fotos: Cortesía Nahun Flores
2 de 10
2 de 10

El artista plástico Kevin Nahún Flores fue el encargado de crear el mural en honor al agente, una obra que ahora adorna la jefatura municipal de Campamento, en Olancho.

 Fotos: Cortesía Nahun Flores
3 de 10
3 de 10

“Proyecto finalizado, así luce el mural en homenaje al inspector Kevin Pérez”, escribió el artista en sus redes sociales, donde compartió imágenes del trabajo terminado.

 Fotos: Cortesía Nahun Flores
4 de 10
4 de 10

“Fue un policía de Honduras que murió al intentar rescatar a dos niños; logró salvar a uno, pero fue arrastrado por las aguas al intentar salvar al segundo. Por su acto de valentía y entrega es recordado como un héroe”, expresó Nahún.

 Fotos: Cortesía Nahun Flores
5 de 10
5 de 10

El mural muestra al agente uniformado y simboliza el valor, sacrificio y compromiso de quienes arriesgan su vida para proteger a los demás.

 Fotos: Cortesía Nahun Flores
6 de 10
6 de 10

“Este también es un homenaje para todas esas personas que desempeñan esa gran labor día con día”, añadió el artista.

 Fotos: Cortesía Nahun Flores
7 de 10
7 de 10

Nahúm pidió a la población cuidar y valorar la obra, destacando que detrás de cada mural hay “un gran esfuerzo y amor por el arte”.

 Fotos: Cortesía Nahun Flores
8 de 10
8 de 10

“Que tu trabajo siempre hable por ti. No se cansen de luchar por sus sueños, todo esfuerzo tiene su recompensa”, concluyó el creador.

 Fotos: Cortesía Nahun Flores
9 de 10
9 de 10

Tras la publicación del artista, varios hondureños halagaron su trabajo dejando comentarios positivos en su posteo de redes sociales.

 Fotos: Cortesía Nahun Flores
10 de 10
10 de 10

El trabajo también fue compartido por la institución policial de Honduras y calificado de la siguieente manera: "Gracias por este bonito reconocimiento a nuestro eterno héroe Policial Sub Comisario Póstumo Kevin Pérez".

 Fotos: Cortesía Nahun Flores
