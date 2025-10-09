Realizan mural en homenaje al policía Kevin Pérez quien murió por rescatar a dos niños

El talento hondureño se unió para rendir homenaje al inspector Kevin Pérez, el policía que perdió la vida el pasado 15 de septiembre al intentar rescatar a dos niños arrastrados por una corriente en San Pedro Sula.
El artista plástico Kevin Nahún Flores fue el encargado de crear el mural en honor al agente, una obra que ahora adorna la jefatura municipal de Campamento, en Olancho.
“Proyecto finalizado, así luce el mural en homenaje al inspector Kevin Pérez”, escribió el artista en sus redes sociales, donde compartió imágenes del trabajo terminado.
“Fue un policía de Honduras que murió al intentar rescatar a dos niños; logró salvar a uno, pero fue arrastrado por las aguas al intentar salvar al segundo. Por su acto de valentía y entrega es recordado como un héroe”, expresó Nahún.
El mural muestra al agente uniformado y simboliza el valor, sacrificio y compromiso de quienes arriesgan su vida para proteger a los demás.
“Este también es un homenaje para todas esas personas que desempeñan esa gran labor día con día”, añadió el artista.
Nahúm pidió a la población cuidar y valorar la obra, destacando que detrás de cada mural hay “un gran esfuerzo y amor por el arte”.
“Que tu trabajo siempre hable por ti. No se cansen de luchar por sus sueños, todo esfuerzo tiene su recompensa”, concluyó el creador.
Tras la publicación del artista, varios hondureños halagaron su trabajo dejando comentarios positivos en su posteo de redes sociales.
El trabajo también fue compartido por la institución policial de Honduras y calificado de la siguieente manera: "Gracias por este bonito reconocimiento a nuestro eterno héroe Policial Sub Comisario Póstumo Kevin Pérez".