Ocho horas sin luz estarán estas zonas de SPS, La Lima y Téguz este domingo 28 de septiembre

La Enee detalla que las interrupciones del servicio se deben a trabajos de mantenimiento.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) programó amplios cortes de electricidad este domingo 28 de septiembre de 2025 en Honduras.
La Enee indicó que los cortes de luz se extenderán por unas ocho horas en distintos sectores del territorio hondureño.
La Enee detalla que las interrupciones del servicio se deben a trabajos de mantenimiento con el fin de mejorar la red eléctrica nacional.
Los cortes del suministro eléctrico afectarán a varias colonias de la zona norte y central de Honduras.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico.
Justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Zonas del Distrito Central que no tendrán luz en horario de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

Zona de San Pedro Sula que no tendrán luz en horario de 7:00 a.m. a 3:30 p.m.

Barrios y colonias de La Lima, Cortés, en horario de 7:00 a.m. a 3:30 p.m.
Otras zonas de La Lima, Cortés, que no tendrán luz en horario de 7:00 a.m. a 3:30 p.m.
