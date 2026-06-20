Ocho horas sin luz estarán estos sitios de San Pedro Sula este domingo 21 de junio

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en esta zona de Honduras para este domingo 21 de junio del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Cortés especificamente en San Pedro Sula.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en estas zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
Entre las zonas que no tendrán luz en San Pedro Sula en un horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. estarán Col. Santa Mónica, col. Las Mercedes, col. Fesitranh, Los Pinos, Altos de Sula, Veracruz, ZIP Victoria, Amanco, Quimifar, Mexichem Honduras, col. Río Blanco, Supermercado Colonial #2, Ferretería Monterroso, bulevar del Norte, Boquitas Fiesta, Boquitas Tropical, col. Prieto, aldea El Zapotal, Villas Pedregal, aldea El Retiro, Invema, Escuela Happy Days, Delicias del Norte.
También Res. Campisa I, Res. Villas del Bosque, col. Monte Alegre, col. Juan Ramón Molina, Crowley.
Otras zonas que no tendrán luz serán Extrum, Máster Fiber, Industrias Corona, Químicas Handal, Fábrica de Ropa Montecarlo, Novalace, Agencia J. E. Handal, Inter Corr, Zoli J. E. Handal, antena de Tigo y antena de Claro, Químicas Handal, Aceros Alfa, Foam Pack. Res. Roca de Arios, Res. Quintas Marta Elena, Camas Dina, Helados Yoysi, Tecpro, Promasa, Grupo América, Res. Las Colinas, col. Monte Verde, col. Monte Alegre, Fibratex, Hermacasa, Industrias Molineras, Bachosa, Alutech Choloma, Empacadora Cortés (Corsa).