Fotos: Seniors 2026 de la Seran celebra su fiesta de graduación

Un total de 54 seniors celebraron con fineza la culminación de su ciclo de secundaria en la Escuela Bilingüe Seran, donde centenares de invitados acompañaron a los jovencitos en su esperada fiesta.
Sebastián Banegas y Santiago García
Juan Carlos Fernández, Isabela Fernández y Odary Maldonado
Cristina Castro, Ariana Reyes y Roberto Reyes
Ariana Reyes
María José Vijil
María José Vijil y Luis Jesús Asfura
Oswaldo, Adrián, Carolina y Xavier Acevedo
Adrián Acevedo
Emily Saybe, Luis Jesús Asfura e Isabela Asfura
Luis Jesús Asfura
Erika Valladares, Luis Jesús Asfura Jr., y Luis Jesús Asfura
Isabela Fernández
Alyssa Sucrovich
David, Alyssa y Sheyla Sucrovich
Juan Francisco López, Leonardo López y Melissa Quintanilla
Leonardo López
Juan Francisco López, Melissa Quintanilla y Leonardo López junto a Johana Jarrin y Carlos Llerena
Perla Lobo
Hugo Lobo, Perla Lobo y Miriam Jiménez
Santiago Mancía
Santiago Mancía fue acompañado por sus seres queridos, quienes celebraron a lo grande este importante logro en su vida
José Mancía, Santiago Mancía y Nelsy Paz
Mónica Amaya, María Fernanda Tróchez y Juan De Dios Tróchez
María Fernanda Tróchez