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Fotos: Seniors 2026 de la Seran celebra su fiesta de graduación

Más de 50 nuevos bachilleres celebraron junto a sus seres queridos la obtención de su título y el comienzo de una nueva etapa estudiantil

Fotos: Seniors 2026 de la Seran celebra su fiesta de graduación
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Un total de 54 seniors celebraron con fineza la culminación de su ciclo de secundaria en la Escuela Bilingüe Seran, donde centenares de invitados acompañaron a los jovencitos en su esperada fiesta.

FOTOS: MOISÉS VALENZUELA
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Sebastián Banegas y Santiago García
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Juan Carlos Fernández, Isabela Fernández y Odary Maldonado
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Cristina Castro, Ariana Reyes y Roberto Reyes
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Ariana Reyes
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María José Vijil
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María José Vijil y Luis Jesús Asfura
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Oswaldo, Adrián, Carolina y Xavier Acevedo
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Adrián Acevedo
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Emily Saybe, Luis Jesús Asfura e Isabela Asfura
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Luis Jesús Asfura
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Erika Valladares, Luis Jesús Asfura Jr., y Luis Jesús Asfura
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Isabela Fernández
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Alyssa Sucrovich
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David, Alyssa y Sheyla Sucrovich
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Juan Francisco López, Leonardo López y Melissa Quintanilla
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Leonardo López
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Juan Francisco López, Melissa Quintanilla y Leonardo López junto a Johana Jarrin y Carlos Llerena
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Perla Lobo
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Hugo Lobo, Perla Lobo y Miriam Jiménez
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Santiago Mancía
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Santiago Mancía fue acompañado por sus seres queridos, quienes celebraron a lo grande este importante logro en su vida
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José Mancía, Santiago Mancía y Nelsy Paz
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Mónica Amaya, María Fernanda Tróchez y Juan De Dios Tróchez
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María Fernanda Tróchez
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