La creatividad destaca en la Feria de la Ciencia 2026 de la María Mazzarello

Estudiantes de todos los grados académicos de la Escuela María Mazzarello llevaron a cabo la Feria de la Ciencia 2026, una actividad que fortalece el aprendizaje práctico y el desarrollo integral.
Cinco estudiantes de séptimo grado presentaron su proyecto "Pasta de elefante".
Un equipo de noveno grado exhibió su proyecto "Generador de energía eólica".
Otro grupo expuso su trabajo denominado "Moto eléctrica".
Sor Julia Sánchez, Sor Consuelo Trigueros y Sor Celina Vélez.
Octavo grado mostró su proyecto "Ondas sonoras".
Octavo grado con "Simulador de terremoto".
El evento se desarrolló en tres días (martes, miércoles y jueves), entregándose los reconocimientos el día viernes 19 de junio.
Los proyectos fueron elegidos por los estudiantes, quienes pusieron en práctica lo aprendido en la clase de Ciencias Naturales.
Séptimo grado exhibió su proyecto "Rueda de la fortuna automatizada".
"Energía eólica" fue expuesta por séptimo grado.
La "Garra hidráulica" fue hecha por los estudiantes de séptimo grado.
"Lluvia de ácido", una obra de los alumnos de séptimo grado.