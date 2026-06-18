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La creatividad destaca en la Feria de la Ciencia 2026 de la María Mazzarello

Los alumnos de la Escuela María Mazzarello demostraron creatividad e innovación en la Feria de la Ciencia 2026, en San Pedro Sula

La creatividad destaca en la Feria de la Ciencia 2026 de la María Mazzarello
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Estudiantes de todos los grados académicos de la Escuela María Mazzarello llevaron a cabo la Feria de la Ciencia 2026, una actividad que fortalece el aprendizaje práctico y el desarrollo integral.

 FOTOS: FRANKLYN MUÑOZ
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Cinco estudiantes de séptimo grado presentaron su proyecto "Pasta de elefante".

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Un equipo de noveno grado exhibió su proyecto "Generador de energía eólica".

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Otro grupo expuso su trabajo denominado "Moto eléctrica".

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Sor Julia Sánchez, Sor Consuelo Trigueros y Sor Celina Vélez.

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Octavo grado mostró su proyecto "Ondas sonoras".

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Octavo grado con "Simulador de terremoto".

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El evento se desarrolló en tres días (martes, miércoles y jueves), entregándose los reconocimientos el día viernes 19 de junio.
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Los proyectos fueron elegidos por los estudiantes, quienes pusieron en práctica lo aprendido en la clase de Ciencias Naturales.

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Séptimo grado exhibió su proyecto "Rueda de la fortuna automatizada".

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"Energía eólica" fue expuesta por séptimo grado.

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La "Garra hidráulica" fue hecha por los estudiantes de séptimo grado.

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"Lluvia de ácido", una obra de los alumnos de séptimo grado.

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