Seniors de la Escuela Franciscana celebran su fiesta de graduación 2026

Luis Mejía, Viviana Calderón, Natalia Servellón y Emma Fiallos
Ferggie Hernández, Eduan Amador y Diana Paz
Marlon, Zayra y Grisell Paguada
Zayra Paguada
Dinora Miranda, Justhin Calderón, Elías Murillo y Servio Cabrera
Justhin Calderón
Lorenzo, Gloria, Santiago y Ernesto Matta junto a Nelly Carranza y Nelly Linares
Roberto, Emma y Michael Fiallos con Amy Ham
Rafael Ruiz, Marvin Pinto y Gabriela Godoy
Marvin Pinto
Vanessa, Dariana De La O y Áxel Chinchilla
Dariana De La O Chinchilla
Santiago Valenzuela
Jesús Schultz
Eduan Amador
Diana, Santiago y Marcio Valenzuela
Luis, Jesús y Loany Schultz
Jorge Fernández, Isabella Fernández y Jessica Brito
Isabella Fernández
Doris Andino, Marinela Ferrera; Valeria, Marinela y Wilfredo Martínez
Luis Mejía, Luis Mejía y Marcela Gutiérrez
Geovanny Perdomo, Marta Faccioli y Luany Dubón
Marta Faccioli
José Luis, María José y Nelly Galeas
Alejandra Rodríguez, Camila Morales y Eduardo Morales
Ernesto Matta, Luis Mejía y Santiago Matta
María José Galeas y Yessika Ortíz
Lian David, Bilkany Arriaga, Juan David y David Campbell
Valesca Bonilla, Nathaly Cruz y Adonie Santiago
Nathalie Santos
Luis Vásquez, Adriana Vásquez y Carolina Suárez
Orbin Santos, Nathalie Santos y Paola Ramos
Jackeline Borjas, Kiomi, Khai y Álex Mancía
Manuel e Irma Medina, Ester, Irma y Luis Bueso
Ester Bueso
Nicole Navarro, Carolina Suárez, Adriana Vásquez y Alejandra Vásquez
Adriana Vásquez
Kiomi Mancía