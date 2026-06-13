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Seniors de la Escuela Franciscana celebran su fiesta de graduación 2026

Acompañados por sus seres queridos, los estudiantes de la Franciscan School (Escuela Franciscana) celebraron la culminación de su bachillerato y el comienzo de una nueva etapa

Seniors de la Escuela Franciscana celebran su fiesta de graduación 2026
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Luis Mejía, Viviana Calderón, Natalia Servellón y Emma Fiallos

 FOTOS: MOISÉS VALENZUELA
Seniors de la Escuela Franciscana celebran su fiesta de graduación 2026
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Ferggie Hernández, Eduan Amador y Diana Paz
Seniors de la Escuela Franciscana celebran su fiesta de graduación 2026
3 de 38

Marlon, Zayra y Grisell Paguada
Seniors de la Escuela Franciscana celebran su fiesta de graduación 2026
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Zayra Paguada
Seniors de la Escuela Franciscana celebran su fiesta de graduación 2026
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Dinora Miranda, Justhin Calderón, Elías Murillo y Servio Cabrera
Seniors de la Escuela Franciscana celebran su fiesta de graduación 2026
6 de 38

Justhin Calderón
Seniors de la Escuela Franciscana celebran su fiesta de graduación 2026
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Lorenzo, Gloria, Santiago y Ernesto Matta junto a Nelly Carranza y Nelly Linares
Seniors de la Escuela Franciscana celebran su fiesta de graduación 2026
8 de 38

Roberto, Emma y Michael Fiallos con Amy Ham
Seniors de la Escuela Franciscana celebran su fiesta de graduación 2026
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Rafael Ruiz, Marvin Pinto y Gabriela Godoy
Seniors de la Escuela Franciscana celebran su fiesta de graduación 2026
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Marvin Pinto
Seniors de la Escuela Franciscana celebran su fiesta de graduación 2026
11 de 38

Vanessa, Dariana De La O y Áxel Chinchilla
Seniors de la Escuela Franciscana celebran su fiesta de graduación 2026
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Dariana De La O Chinchilla
Seniors de la Escuela Franciscana celebran su fiesta de graduación 2026
13 de 38

Santiago Valenzuela
Seniors de la Escuela Franciscana celebran su fiesta de graduación 2026
14 de 38

Jesús Schultz
Seniors de la Escuela Franciscana celebran su fiesta de graduación 2026
15 de 38

Eduan Amador
Seniors de la Escuela Franciscana celebran su fiesta de graduación 2026
16 de 38

Diana, Santiago y Marcio Valenzuela
Seniors de la Escuela Franciscana celebran su fiesta de graduación 2026
17 de 38

Luis, Jesús y Loany Schultz
Seniors de la Escuela Franciscana celebran su fiesta de graduación 2026
18 de 38

Jorge Fernández, Isabella Fernández y Jessica Brito
Seniors de la Escuela Franciscana celebran su fiesta de graduación 2026
19 de 38

Isabella Fernández
Seniors de la Escuela Franciscana celebran su fiesta de graduación 2026
20 de 38

Doris Andino, Marinela Ferrera; Valeria, Marinela y Wilfredo Martínez
Seniors de la Escuela Franciscana celebran su fiesta de graduación 2026
21 de 38

Luis Mejía, Luis Mejía y Marcela Gutiérrez
Seniors de la Escuela Franciscana celebran su fiesta de graduación 2026
22 de 38

Geovanny Perdomo, Marta Faccioli y Luany Dubón
Seniors de la Escuela Franciscana celebran su fiesta de graduación 2026
23 de 38

Marta Faccioli
Seniors de la Escuela Franciscana celebran su fiesta de graduación 2026
24 de 38

José Luis, María José y Nelly Galeas
Seniors de la Escuela Franciscana celebran su fiesta de graduación 2026
25 de 38

Alejandra Rodríguez, Camila Morales y Eduardo Morales
Seniors de la Escuela Franciscana celebran su fiesta de graduación 2026
26 de 38

Ernesto Matta, Luis Mejía y Santiago Matta
Seniors de la Escuela Franciscana celebran su fiesta de graduación 2026
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María José Galeas y Yessika Ortíz
Seniors de la Escuela Franciscana celebran su fiesta de graduación 2026
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Lian David, Bilkany Arriaga, Juan David y David Campbell
Seniors de la Escuela Franciscana celebran su fiesta de graduación 2026
29 de 38

Valesca Bonilla, Nathaly Cruz y Adonie Santiago
Seniors de la Escuela Franciscana celebran su fiesta de graduación 2026
30 de 38

Nathalie Santos
Seniors de la Escuela Franciscana celebran su fiesta de graduación 2026
31 de 38

Luis Vásquez, Adriana Vásquez y Carolina Suárez
Seniors de la Escuela Franciscana celebran su fiesta de graduación 2026
32 de 38

Orbin Santos, Nathalie Santos y Paola Ramos
Seniors de la Escuela Franciscana celebran su fiesta de graduación 2026
33 de 38

Jackeline Borjas, Kiomi, Khai y Álex Mancía
Seniors de la Escuela Franciscana celebran su fiesta de graduación 2026
34 de 38

Manuel e Irma Medina, Ester, Irma y Luis Bueso
Seniors de la Escuela Franciscana celebran su fiesta de graduación 2026
35 de 38

Ester Bueso
Seniors de la Escuela Franciscana celebran su fiesta de graduación 2026
36 de 38

Nicole Navarro, Carolina Suárez, Adriana Vásquez y Alejandra Vásquez
Seniors de la Escuela Franciscana celebran su fiesta de graduación 2026
37 de 38

Adriana Vásquez
Seniors de la Escuela Franciscana celebran su fiesta de graduación 2026
38 de 38

Kiomi Mancía
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