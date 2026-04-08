Más de 100 sectores de Honduras estarán sin luz este jueves 9 de abril

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este jueves 9 de abril del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazán, El Paraíso, Copán, Atlántida y Cortés.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en varias zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En Choluteca las zonas sin luz en un horario de 08:00 a.m. – 02:00 p.m son: La Joyada, La Lujosa, Los Llanitos, Santa Cruz, colonia Buena Vista, Los Mangles, Punta Ratón, Monjarás, Cedeño, El Botadero, Guapinol, Los Delgaditos, Azucarera La Grecia, Azucarera Choluteca, Empacadora Santa Inés, Orolarva, ICF, Pueblo Nuevo, El Ojochal, El Marillal, Palo Herrado, Jocomico, Agua Caliente Pavana, El Trapiche, Guanacastillo, El Copal, Empacadora Litoral, Intrefica, Colonias Unidas, barrio Iztoca, colonia Arias Lagos, Carnilandia, barrio Pacífico, Pollo Norteño, La Redonda, residencial Santa Elena, colonia Altos del Guayabo, Gasolinera Uno Gualiqueme y Empacadora Golfo Azul, así como zonas aledañas.
En San Francisco de la Paz, Olancho (08:00 a.m. – 04:00 p.m.) Los trabajos de mantenimiento dejarán sin energía a colonias y puntos comerciales como Porvenir Norte, Montefresco, Telica, Texaco Sandoval, Texaco El Triángulo, Supermercados La Colonia, Santos Cálix, Granolasa, Agrolsa, Jutiquile y San Marcos de Jutiquile. El corte se extiende a los municipios de San Francisco de la Paz, Gualaco, San Esteban, Guarizama, Manto, Silca, Salamá, Jano, Guata, El Rosario, Yocón, La Unión y Mangulile, incluyendo sus zonas aledañas.
Talanga, Villa de San Francisco, San Juan de Flores y Valle de Amarateca (09:00 a.m. – 05:00 p.m.) El corte abarcará San Juancito, San Juan de Flores, El Naranjal, Miravalle, El Hato, Las Mesas, Coyolito, Ingenio Azucarero Tres Valles, Villa de San Francisco, Cantarranas, Tipistepe, Cerro Bonito, Chandala, La Labranza, Zabaneta, aldea La Masa, aldea Coyolito, aldea Cofradía, Yaguacire, aldea El Porvenir, aldea El Pedregal, Carbonera, aldea Loma Pelada, comunidades aledañas a la carretera San Juan de Flores–Talanga, Vallecilio, Agalteca, Mata de Plátano, Piedra y Arena.
Danlí, Jacaleapa, El Paraíso, Teupasenti y Potrerillos (09:00 a.m. – 05:00 p.m.) Las labores afectarán la 110 Brigada Militar, Copeco, colonias San José, Eben Ezer, Bella Vita, Santo Domingo, Bethel, La Concepción, Vista Hermosa, Apagüiz, La Granjita, Manuel Zelaya, Cofradía, Nueva Esperanza, Monte Fresco, San Francisco, El Mirador, ICF, restaurantes, gasolineras, purificadoras, talleres, aldeas El Encanto, El Arenal, Las Crucitas, Agua Blanca, Netiapa, Las Champas, Loma Limpia, El Sursular, El Junquillo, casco urbano de Teupasenti, Potrerillos, Las Flores, Las Cortinas, San Isidro, La Toyosa, La Unión, El Rodeo, Los Almendros, San Lorenzo, Las Delicias, El Pataste, Las Ánimas, Las Majadas, Plan Largo, La Cueva, El Olingo, Valparaíso, Corralito, Cebadilla, La Aguja, Buenos Aires y El Ocotal.
Danlí zona urbana (09:00 a.m. – 05:00 p.m.) El corte comprenderá Supermercado La Colonia, Uniplaza, Texaco Estrella de Oriente, Agrogaitán, Banrural, edificio Colinas de Oro, barrio Pueblo Nuevo, Regional de Salud, Hondutel, Banco de Occidente, Banco Atlántida, Gasolinera Texaco, Maxi Despensa, Gasolinera Puma Centro, Comercial La Unión, Ferretería Santa Fe #1 y #2, monumento a la Madre, colonia Los Profesores, residencial La Fuente, iglesia Los Mormones, IHMA, SAG, fábricas de puros, colegio Cosme García, barrio El Centro, Ficohsa, cooperativas, Electra, calle del Canal, colonia Los Arcos, colonia La Cañada, pilas de filtración, barrio Oriental, colonia Quiscamonte, Banadesa, Despensa Familiar, barrio Tierra Blanca, Bancafé, Plaza San Sebastián, Comercial Jerusalén, calle del Comercio, Gallo Más Gallo, barrio La Reforma, colonia 16 de Mayo, Resortes de Oriente, colonia El Paisaje, Comercial Aidamar, centro comercial Al Rashid, terminal de buses, barrio El Carmelo, Las Brisas, colonia Villeda Morales, colegio IDO, Oviser y Gasolinera Uno.
El Paraíso (09:00 a.m. – 05:00 p.m.) Se verán afectadas Uniplaza, colonia El Zarzal etapas 1 y 2, Hacienda El Zarzal, Colegio Católico, Unicath, juzgado de letras, La Ceibita, Santa Fe, La Florencia, El Sauce, La Gracias a Dios, San Fernando, Valle Verde, The Children’s World School, La Estancia, HATSA, El Quiquisque, barrios El Centro y Las Flores, colonia Las Colinas, barrio Buenos Aires, colonia Teodoro Rodas Valle, residencial El Estero, colonia Villa Paraíso, colonia San Ángel, UPNFM, Hospital Gabriela Alvarado, OCOBAS, UNAH-TEC, San Matías, El Espino, La Concepción, Santa Rosa, Corral Falso, Agua Caliente, colonia Venecia, San Marcos arriba y abajo, asilo San Judas Tadeo, Araulí, Linaca, San Juan de Linaca, El Cacao, Cuscateca, La Majada, Quisgualagua, Fábrica Camacho, El Pescadero, Cuyalí, Los Terrones, Sogimex, colonia 24 de Diciembre, Paraíso Cigar, ITAF, El Paraíso, Las Manos, Los Ángeles, Los Limones, Las Limas, El Cantón, aduana Las Manos, El Verdum, El Rodeo, Los Higueros, San Cruz, Alauca, Las Manzanillas, Los Higueritos, San Antonio de Alauca, El Jícaro, Momotombo, Oropolí, El Chagüite y Corralito.
Olancho: Nueva Palestina y Río Blanco Catacamas (09:00 a.m. – 05:00 p.m.) La suspensión cubrirá Nueva Jerusalén, haciendas Villa Lucía, El Torneado, Mario Kafaty, Siberia, Jorge Rivera, El Piñonal, Almendares, Perla, Cachital, Palomal, Las Flores, Guevara, El Tarro, Las Camelias, comunidades como Sieneguita, Quesera Vieja, La Laguna, Las Marías, Azacualpa, El Cacao, El Carrizal, aserradero Las Delicias, proyecto y campamento Patuca III, hidroeléctrica Guineo, Palestina, Apacilagua, Aguas Preciosas, Nueva Danlí, Nueva Choluteca, Fraternidad, además de Río Blanco Catacamas con Los Lirios, Zapote Verde, Campamento Viejo y Nuevo, Rancho Quemado, La Lagunita y Minas de Oro.
Trojes, El Paraíso (09:00 a.m. – 05:00 p.m.) El corte comprenderá decenas de aldeas, caseríos y sectores como Chichicaste, Las Camelias, El Pinal, Poteca, campamentos, Paso Hondo, Las Delicias, Mata de Guineo, El Corralito, Cifuentes, Quebrada Arriba, El Bijao, Agua Caliente, Trojes, Capires, Yamales, Arenales, El Piñonal, El Empalme a Trojes, Noveno Batallón de Infantería, San Diego, Santa Rita, Jutiapa, El Benque, Las Crucitas, Buenos Aires, Las Flores, El Cedral, Escuapa, Gualiquence, Coyolar y numerosos caseríos fronterizos.
En Santa Bárbara de (09:00 a.m. – 03:00 p.m.) la interrupción abarcará barrio El Mirador, La Encantadora, colonia El Rosario, Brisas del Rosario, barrio La Cañada, El Jagua, Galeras, colonia Los Naranjos, barrio El Rodeo, colonia Las Linas, Brisas del Pinal, colonia Suyapa, El Portillo, San Gaspar de Tablones, Los Anices y Gualjoco.
El Negrito y El Progreso (09:00 a.m. – 03:00 p.m.) Se verán afectados viveros de Hondupalma, aldeas La 35, 36 y 37, San Antonio, Bellavista, Ciudad Guaymas, Santa Inés, Los Catrachos, Batán, Cebú, Estero de Indios, La Compuerta, Pajuiles, Urraco Pueblo, Mócula, Birichichi, Esfuerzos de Jesús, Pavón 1 y 2, Veracruz y La Fragua.
Occidente: Copán, Ocotepeque y Lempira (08:00 a.m. – 05:00 p.m.) Los trabajos afectarán Santa Rosa de Copán, San Juan de Opoa, Cucuyagua, San Pedro, Corquín, Belén Gualcho, La Unión, Talgua, Las Flores, Lucerna, Sensenti, La Labor, Fraternidad, Dolores Merendón, San Jorge, Sinuapa, Ocotepeque, Santa Fe, Concepción, San Francisco del Valle, Santos Marcos y Mercedes, incluyendo barrios, colonias, aldeas, cascos urbanos, zonas mineras, geotérmicas y caseríos cercanos.
En Puerto Cortés, Omoa y Quimistán (08:30 a.m. – 04:30 p.m.) el mantenimiento abarcará extensos sectores residenciales, industriales, turísticos y aduaneros de Puerto Cortés y Omoa, además de áreas de Quimistán y la empresa Agrecasa, incluyendo colonias, barrios, hoteles, hospitales, hidroeléctricas y comunidades costeras.
El corte programado de energía en el municipio de Puerto Cortés abarcará Colinas del Norte, El Mirador, Las Lomitas, Buenavista, Traniza, Remecor, plantel Fertiagroh, Parque Acuático Safari, barrio Medina, Quebrada El Pato, Miraflores, Lomas de Medina, Planes de Medina, Las Vegas, colonia Las Torres, sector Cuerera, colonia Emsland, La Tequera, colonia Lempira, colonias Unión I y Unión II, Zapadril Arriba y Zapadril Abajo, plantel Seaboard Marine, colonia 9 de Diciembre, colonia Cerro Mar, Fertica, Cementerio Municipal, colonia Centenario, Agua Pingüino, barrio Palermo, Mieles y Alcoholes, Instituto Franklin D. Roosevelt, Callejón 3-H, Hospital del Caribe, residencial Caribbean Hills, IAMAT Export, residencial Sindicato Municipalidad, oficinas del Seguro Social, residenciales Palma Real, Magdalena y El Doral, Río Mar I y II, colonia Brisas del Mar, Guamerú, hacienda Jallu, La Escondida, Cienaguita, sector Puente Piedra, residencial Los Naranjos, La Presa Vieja, El Bálsamo, residencial El Zapote, Bellos Horizontes, Los Perdomos, San Antonio, aldea La Pita, Agua Caliente, Buena Vista, Río Arriba, colonia Los Maestros, Hotel Playa y Club Náutico, ZIP Calpules, residencial Costa Mar, residencial Vista Mar y hacienda Los Ustariz.
Atlántida: San Francisco, La Masica y Esparta (09:00 a.m. – 03:00 p.m.)Las labores comprenderán aldeas, colonias, centros educativos, batallones, hidroeléctricas y comunidades agrícolas de los municipios de San Francisco, La Masica y Esparta.