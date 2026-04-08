Más de 100 sectores de Honduras estarán sin luz este jueves 9 de abril

El Paraíso (09:00 a.m. – 05:00 p.m.) Se verán afectadas Uniplaza, colonia El Zarzal etapas 1 y 2, Hacienda El Zarzal, Colegio Católico, Unicath, juzgado de letras, La Ceibita, Santa Fe, La Florencia, El Sauce, La Gracias a Dios, San Fernando, Valle Verde, The Children’s World School, La Estancia, HATSA, El Quiquisque, barrios El Centro y Las Flores, colonia Las Colinas, barrio Buenos Aires, colonia Teodoro Rodas Valle, residencial El Estero, colonia Villa Paraíso, colonia San Ángel, UPNFM, Hospital Gabriela Alvarado, OCOBAS, UNAH-TEC, San Matías, El Espino, La Concepción, Santa Rosa, Corral Falso, Agua Caliente, colonia Venecia, San Marcos arriba y abajo, asilo San Judas Tadeo, Araulí, Linaca, San Juan de Linaca, El Cacao, Cuscateca, La Majada, Quisgualagua, Fábrica Camacho, El Pescadero, Cuyalí, Los Terrones, Sogimex, colonia 24 de Diciembre, Paraíso Cigar, ITAF, El Paraíso, Las Manos, Los Ángeles, Los Limones, Las Limas, El Cantón, aduana Las Manos, El Verdum, El Rodeo, Los Higueros, San Cruz, Alauca, Las Manzanillas, Los Higueritos, San Antonio de Alauca, El Jícaro, Momotombo, Oropolí, El Chagüite y Corralito.