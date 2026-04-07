Estos sitios de Honduras estarán sin luz este miércoles 8 de abril

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este miércoles 8 de abril del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazán, Santa Bárbara y Cortés.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en varias zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, los cortes afectarán sectores como Pepsi, Cargo Expreso, Parque Empresarial Loarque, Megalarach Anillo Periférico, Supermercado La Colonia Anillo Periférico, Fanasa, colonia Satélite, Lomas de Toncontín, Loarque, Plaza Loarque, Altos de Loarque, International School, aldea Loarque, Río Grande, Shadai School, Mármoles de Honduras, Pollos El Cortijo, Perisur, residencial Palma Real, colonia Godoy, FHIS, edificio IPM, iglesia Amor Viviente y zonas aledañas.
Siempre en el Distrito Central, pero en el horario de 3:00 de la tarde a 10:00 de la noche, se verán afectados sectores como colonia Altamira, barrio Los Jucos, Delikatessen, La Guadalupe, Plantas Tropicales, Hotel Clarion, Radio América (estudios) y zonas cercanas.
En el mismo horario de 3:00 p.m. a 10:00 de la noche estarás estas zonas del Distrito Central al cerro Juana Laínez, Serna, parque de pelota Lempira Reyna, El Birichiche, colonias Miramontes y Elvel, Elvel School, parte de colonia Altamira y del barrio La Guadalupe, lavandería Festival, Ashonplafa, Campo Scout, Hospital Honduras Medical Center Las Lomas, embajadas de Venezuela y El Salvador, Instituto Nacional Agrario (INA), parte de colonia Alameda, Rubén Darío y Las Minitas, Centro Audiológico Auris y zonas aledañas. En este mismo horario también se incluye parte del cerro Juana Laínez, colonia Quesada, bombas del SANAA, Graficentro Editores, Canal 11, Larach & Cía, edificio Plaza Miramontes, edificio Continental, R-Media y alrededores.
En el departamento de Lempira, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, los cortes abarcarán el casco urbano y aldeas de los municipios de Gracias, Lepaera, Las Flores, La Campa, San Sebastián, Belén, San Manuel Colohete, San Marcos de Caiquín y La Iguala, incluyendo decenas de comunidades rurales y caseríos cercanos. También se verán afectados sectores del municipio de San Juan, en Intibucá, específicamente en las aldeas Jagua y Agua Caliente Norte.
En la zona de Naco y Quimistán, la interrupción en el mismo horario alcanzará comunidades como Camalote, Tejeras, San Marcos, El Higuito, Ocotal Tupido, Corredores, San Juan del Sitio, San José del Cacao, El Ciruelo, La Flecha, Pinalejo, Pueblo Viejo, Las Flores, Ingenio Chumbagua y la generadora Los Laureles (Cuyagual).
Para los municipios de Morazán y Santa Rita, también de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, se reportan cortes en numerosas colonias y aldeas como Jerusalén, Guapinol, Ebenezer, El Roque, Las Brisas, El Jute, El Limón, Los Arrozales, Oloman, Mojimán, Nueva Esperanza, San Fernando, Brisas de Cuyamapa, Buenos Aires, Camalote, Las Acacias, Los Prieto, El Sumbido, El Porvenir, Paya, Los Murillos, Ocotillo, El Pataste, Combas, Laureles, Plan Grande, San Alejo, Santa Lucía, ciudad El Negrito, entre otras comunidades rurales.
En los municipios de Villanueva, San Manuel y El Plan, el corte de energía en el horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde incluirá la CA-5, desvío a San Manuel, colonia Victoria, Valle Fresco, Las Tres Rosas, Gracias a Dios, Villa Linda, colonia Municipal, Ideal, Santa Marta, Santa María, La Unión, Buena Fe, El Paraíso, Santa Carmen, Fuerzas Unidas, San Juan de Buena Vista, Palmeras, Flor del Campo, San Ramón, 21 de Abril, Guadalupe López, Colinas de Canadá, así como colonias y aldeas del sector El Plan y comunidades aledañas, además de empresas como Minerales Ventura, Casmul, Azunosa y Finca Santa Rita.
En San Pedro Sula y el municipio de La Lima, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, las interrupciones afectarán el aeropuerto Ramón Villeda Morales, Base Aérea Armando Escalón, colonias Independencia, Planeta, Céleo González, Fesitranh #2, Palmeras, Cerrito Lindo, Villas Kitur, Ruiz, Sitraina, San Cristóbal, Jerusalén, San Fernando, 22 de Mayo, Paraíso, Fafer, así como colonias Andalucía, Tela, Los Pinos, Chulavista, barrio Italiano, colonia Caimán, Alpha, Cuerpo de Bomberos, FHIA, barrio Cementerio, colonia Sula, Centro Sur, escuelas Esteban Mendoza y Gabriela Mistral, Municipalidad de La Lima, Sitraterco, Los Ángeles, Villa Catalina, restaurante Toyas, colonia La Mesa, barrio El Centro, Cruz Roja, Chapala, Ruby, Cerrato, 23 de Septiembre, Fraternidad, El Maestro, Maprosa, Zona Americana, Hospital La Lima Medical Center, residencial Río Tinto, Riveralta y Hospital del Valle.
Finalmente, en La Ceiba, Atlántida, los trabajos programados de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde afectarán la Cervecería Hondureña, colonia Casa Blanca, colonia Los Bomberos, colonia Nueva Esperanza y comunidades de la cuenca del río Cangrejal como El Naranjo, Las Mangas, El Pital, Río Viejo, Yaruca, Los Vegas, Toncontín y Urraco.