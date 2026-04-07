Estos sitios de Honduras estarán sin luz este miércoles 8 de abril

En el mismo horario de 3:00 p.m. a 10:00 de la noche estarás estas zonas del Distrito Central al cerro Juana Laínez, Serna, parque de pelota Lempira Reyna, El Birichiche, colonias Miramontes y Elvel, Elvel School, parte de colonia Altamira y del barrio La Guadalupe, lavandería Festival, Ashonplafa, Campo Scout, Hospital Honduras Medical Center Las Lomas, embajadas de Venezuela y El Salvador, Instituto Nacional Agrario (INA), parte de colonia Alameda, Rubén Darío y Las Minitas, Centro Audiológico Auris y zonas aledañas. En este mismo horario también se incluye parte del cerro Juana Laínez, colonia Quesada, bombas del SANAA, Graficentro Editores, Canal 11, Larach & Cía, edificio Plaza Miramontes, edificio Continental, R-Media y alrededores.