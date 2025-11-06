Ocho diputados de Atlántida, entre ellos un suplente, buscan seguir en un curul

Los cinco partidos políticos llevan caras nuevas en sus filas, a excepción de los diputados actuales que quieren repetir. El departamento de Atlántida tiene 8 curules en el Congreso Nacional que representan a los miles de votantes que los escogieron.
Los ocho candidatos a diputados de Atlántida por Partido Demócrata Cristiano son: José Antonio Galdames, Bertha García, Jorge Alberto Bustillo, Kennia Montero, Luis Bernardo Sarmiento, Nidia Escobar, Enrique Nassar e Ingrid Sampson.
José Antonio Galdames Fuentes fue ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería durante el gobierno anterior. En esta contienda electoral, se postula como candidato por el partido Democracia Cristiana.
Los ocho candidatos a diputados de Atlántida por el Partido Libertad y Refundación son: Enrique Matute, Óscar Montoya, Anael Méndez, Zulmy Arely López, Mario René Contreras, Marlene Sánchez, Joselyn Maritza Ardón y Carlos Alfredo Enamorado.
Alejandro Matute es el primer diputado por Atlántida del Partido Libre. Es muy apreciado en el municipio de San Francisco, donde reside y donde su padre, Enrique Matute, ejerce como alcalde.
El diputado Ariel Montoya por el Partido Libertad y Refundación (Libre) salió de las clases populares y busca repetir en el curul como legislador.
El diputado suplente Anael Méndez, del Partido Libre, obtuvo una candidatura en las elecciones internas celebradas en marzo pasado. Ha enfocado su campaña en brindar apoyo a personas de escasos recursos económicos.
Los siete candidatos a diputados de Atlántida por el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu) son: Lorena Villafranca, Tomás Ramírez, Ana Jiménez, Alirio José Argueta, Gricelda Murillo, Ingris García y Mario Ortega.
Lorena Villafranca vuelve a postularse como candidata a diputada. Se presenta como representante de la clase obrera, respaldada por su rol como presidenta del sindicato de la ENEE en la regional de La Ceiba.
El diputado Tomás Ramírez fue electo en 2021 por el departamento de Atlántida bajo la bandera del Partido Salvador de Honduras (PSH). Tras la no inscripción de ese instituto político para las elecciones generales de 2025, Ramírez obtuvo un cupo como candidato por el Pinu.
Los ocho candidatos a diputados de Atlántida por Partido Liberal son: José Domingo Henríquez, Alejandro Antonio Canelas, Alfonzo Ordóñez Rodríguez, Fanny Cabrera, Gloria Arita, Enan Esaú Ochoa, Ana Gabriela Martínez y Kerisha Spicer.
En las elecciones generales de 2021, el Partido Liberal obtuvo únicamente una diputación por Atlántida, ocupada por Carla Dip, quien no logró pasar los comicios internos de este año. La nueva planilla liberal es encabezada por Domingo Henríquez, ganadero del municipio de Jutiapa y presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Atlántida (AGAA).
Los ocho candidatos a diputados de Atlántida por Partido Nacional son: Marco Antonio Midence, Iveth Matute, Remberto Zavala, David Manaiza, Marcio Espinal, Adela Martínez, Marla Escobar y Marilú Aguilar.
Marco Midence busca la reelección por tercera vez como diputado del Partido Nacional. En las elecciones internas de marzo, el también exministro de Finanzas durante el gobierno de Juan Orlando Hernández obtuvo alrededor de 20,000 marcas.
La actual congresista por el Partido Nacional, Iveth Matute, busca la reelección. En las elecciones primarias, quedó en segundo lugar entre los ocho candidatos seleccionados por su partido.
El diputado David Manaiza, del Partido Nacional, representa a la comunidad garífuna. Es abogado de profesión y aspira a continuar en el Congreso Nacional.