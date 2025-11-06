Ocho diputados de Atlántida, entre ellos un suplente, buscan seguir en un curul

En las elecciones generales de 2021, el Partido Liberal obtuvo únicamente una diputación por Atlántida, ocupada por Carla Dip, quien no logró pasar los comicios internos de este año. La nueva planilla liberal es encabezada por Domingo Henríquez, ganadero del municipio de Jutiapa y presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Atlántida (AGAA).