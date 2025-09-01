Joven médico urge de cirugía para vencer el cáncer y apelan a solidaridad de hondureños

El doctor César Mejía, de 32 años y director del Centro de Salud Emigdio Mena en Arada, Santa Bárbara, enfrenta la batalla más difícil de su vida: un cáncer que amenaza su existencia.
El joven médico fue diagnosticado en noviembre de 2024 con un carcinoma mucoepidermoide de bajo grado en la boca, ha recibido quimioterapia y radioterapia, pero el tumor aún afecta zonas vitales de su rostro, hoy familiares apelan a la voluntad de hondureños para recaudar 9,000 dólares
Especialistas han indicado que la única esperanza de Mejía es una cirugía especializada en El Salvador, un procedimiento que no se realiza en Honduras y que tiene un costo de 9,000 dólares. La suma supera las posibilidades del joven médico, quien ha dedicado su vida a cuidar la salud de su comunidad.
Familiares, amigos y vecinos han iniciado campañas solidarias, confiando en que la generosidad de la población permitirá que el doctor pueda someterse al tratamiento.
Familiares han emprendido campaña gofundme para recaudar el dinero solicitado. Si usted desea sumarse a la campaña puede donar a las cuentas de Bac 745479281 a nombre de su madre Zinthia Rosario Noriega Mayorquín o a la cuenta de Occidente 212040842017 a nombre de Zinthia Gabriela Mejía Noriega.
“He dedicado años a proteger la salud de mi gente; ahora necesito de su ayuda para seguir viviendo y sirviendo a otros”, expresó Mejía.
La comunidad de Arada ha organizado eventos benéficos y continúa promoviendo la campaña de recaudación de fondos para llegar a la meta. Cada aporte, aseguran sus familiares, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
El Dr. Mejía espera poder regresar pronto a su labor en el Centro de Salud Emigdio Mena, donde sigue siendo un pilar fundamental para quienes más lo necesitan.
Familiares de César agradecen a los hondureños solidarios con la campaña.
Varios amigos definen en redes sociales al joven como muy dinámico y servicial con el prójimo.