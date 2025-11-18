¿Quién es Joel Velásquez, el hondureño detrás del éxito de la banda que tocó con Daddy Yankee?

Joel Velásquez, un hondureño de 36 años, se convirtió en noticia internacional después de dirigir a la Banda de Marcha Honduras 504 durante la histórica presentación de Daddy Yankee y Bizarrap en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, España.
El espectáculo formó parte del show del medio tiempo del juego de la NFL realizado en el Bernabéu, un evento que reunió a miles de aficionados y colocó a los músicos centroamericanos en uno de los escenarios más prestigiosos del mundo. Para Velásquez, haber participado en esa producción significó un sueño cumplido.
El hondureño reveló en exclusiva a LA PRENSA que la invitación al evento fue hecha directamente a la Banda de Marcha Honduras 504.
Sin embargo, para cumplir con los altos requerimientos del espectáculo, la agrupación hondureña tuvo que fusionarse con otras bandas. Velásquez relató que se unieron con Pulgarcito Music Band de El Salvador, así como con Banda Musical Honduras y Girona Marching Band, formando un equipo de músicos de gran nivel.
La coordinación entre hondureños y salvadoreños, destacó el director, fue un ejemplo de unidad centroamericana. También señaló que el compromiso de cada miembro hizo posible alcanzar el impacto visual y sonoro que exigía una presentación de talla internacional.
Joel Velásquez no es un improvisado. Su trayectoria en el mundo de las bandas de marcha inició desde muy joven, cuando formó parte por más de una década de la banda del Instituto José Trinidad Reyes, en San Pedro Sula. Primero como estudiante y luego como egresado, se desempeñó como percusionista y más tarde como líder dentro de la agrupación.
Esa experiencia, afirma, fue fundamental para desarrollar la disciplina, la visión y el estilo que hoy aplica como director de la Banda de Marcha Honduras 504 en Madrid, agrupación que fundó en 2022 con el objetivo de elevar el talento catracho en Europa y participar en eventos conmemorativos a la Independencia de Honduras.
Desde su creación, la banda ha crecido de manera acelerada y se ha convertido en un punto de encuentro para hondureños que residen en distintos lugares españoles. Muchos de ellos encontraron en esta agrupación una oportunidad para seguir cultivando su pasión musical lejos de casa.
Velásquez comentó que el llamado para tocar junto a Daddy Yankee y Bizarrap los tomó por sorpresa, porque recibieron la invitación dos días antes de la presentación, pero sabían que debían aceptar de inmediato. Los ensayos se intensificaron y los músicos trabajaron largas jornadas para asegurar una presentación impecable.
Joel Velásquez es originario de La Paz, La Paz, y lidera varios emprendimientos, entre ellos una tienda de suvenires catrachos y una agencia de envíos entre España y Honduras.
Velásquez aseguró que este logro apenas marca el inicio de una nueva etapa para la Banda de Marcha Honduras 504. Trabajan en nuevos proyectos y mantienen firme su misión: llevar el nombre de Honduras siempre en alto, en cada escenario que conquisten.
Cabe mencionar que, con la presentación con Daddy Yankee y Bizarrap la agrupación que dirige Joel Velásquez tuvo un impacto mediato. Videos, fotos y reacciones inundaron las redes sociales, generando orgullo entre hondureños dentro y fuera del país. La energía de la banda y su presencia escénica fueron ampliamente elogiadas.