Inclusión y amor a Honduras: Niños con capacidades diferentes desfilan en SPS

Niños de la escuela Carisma de San Pedro Sula no se quedaron atrás y riendieron homenaje a Honduras en sus 204 años de Independencia.

Niños de la escuela Carisma de San Pedro Sula no se quedaron atrás y riendieron homenaje a Honduras en sus 204 años de Independencia.
La escuela integral de niños con capacidades diferentes que se ubica en la Tara de San Pedro Sula desfiló con más de 60 niños.
Con diferentes cuadros cívicos, artísticos y culturales, los pequeños cautivaron al público que se hizo presente para aplaudir cada una de sus presentaciones.
Los alumnos portaron pancartas con poderosos mensajes: " No me discrimines por mi discapacidad, inclúyeme por mi capacidad".
"Hoy nuestros alumnos y cuerpo de docentes demostró su fervor patrio a través de un pequeño desfile que culminó en un acto civico en el parque de la colonia Tara", mencionó la directora de la institución.
Padres de familia y vecinos de la zona acompañaron con entusiasmo la jornada, resaltando el esfuerzo de los estudiantes y el compromiso de los maestros por brindarles una experiencia inolvidable.
La participación de la Escuela Carisma en los desfiles patrios envió un poderoso mensaje de igualdad, respeto y unidad, recordando que todos los hondureños son parte importante de la construcción de la nación.
Cuerpo docente del centro inclusivo privado Carisma que se ubica en la colonia Tara de San Pedro Sula.
