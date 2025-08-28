Hondureño triunfa con agencia de tours en Suiza y recorre ciudades de ensueño

¡Un hondureño más que triunfa internacionalmente! El cholomeño Roger Canaca ha logrado consolidar en Suiza una exitosa agencia de turismo que ya cuenta con más de 10 trabajadores.
Canaca, radicado en Suiza, fundó una agencia de turismo en Zúrich, Suiza, conocida como Descubre Suiza, misma que hoy le permite explorar junto a sus clientes las ciudades de ensueño de ese país europeo.
Roger Canaca, dijo en exclusiva a LA PRENSA, que su emprendimiento Descubre Suiza fue impulsado en el año 2022 junto a su esposa, ofreciendo recorridos en español para compatriotas y turistas latinoamericanos. Poco a poco, el proyecto creció y se expandió con guías en inglés, árabe y próximamente en chino e hindú.
Actualmente, la empresa de Roger ya genera empleo para más de 10 personas, entre guías y personal administrativo.
“Desde niño soñaba con vivir en Suiza. Soy amante de los deportes de montaña y este país es un paraíso. Al principio trabajamos en construcción, pero nunca perdimos el objetivo: dedicarnos al turismo, que es lo que realmente amamos”, relató Canaca.
El hondureño aseguró que su visión es seguir creciendo con calidad, manteniendo el trato cercano que caracteriza a su equipo de turismo.
“Los sueños no tienen fecha de caducidad. Nosotros estamos aquí para acompañar a los que quieran cumplir el suyo: conocer Suiza”, expresó.
Roger con Descubre Suiza ofrece experiencias personalizadas que van más allá de las ciudades: tours a los Alpes, lagos, cascadas, fábricas de chocolate y quesos, además de visitas a pueblos típicos donde aún se conservan las tradiciones.
La empresa también brinda apoyo logístico a los viajeros, desde la recogida en el aeropuerto hasta hospedaje y asesoría para ahorrar en un país considerado uno de los más caros del mundo.
Roger Canaca invitó a los hondureños y turistas de todo el mundo a seguir su empresa en redes sociales como Descubre Suiza (Instagram, Facebook y TikTok), donde comparte imágenes y videos de los encantadores paisajes que ofrece este país europeo.